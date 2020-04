Thêm một lô trái phiếu ‘lạ’ của TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, vào ngày 9/4/2020, TPBank đã phát hành lô trái phiếu đợt 3 có tổng giá trị 236 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm thông qua phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và mức lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,6%/năm. Trong đó, tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này chính là TPBank. Danh sách trái chủ không được công bố, chỉ được đề cập là “nhà đầu tư trong nước”.

Cùng ngày, TPBank đã hủy phát hành lô trái phiếu khác có kỳ hạn 10 năm, đáng chú ý, lô trái phiếu này cũng có mức lãi suất rất cao là 9,6%/năm cho kỳ đầu tiên.

Mức lãi suất này cao hơn rất nhiều so với các ngân hàng phát hành cùng khoảng thời gian, đơn cử như Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank). Cụ thể, ngày 13/4/2020, HDBank đã phát hành 2 lô trái phiếu giá trị 450 tỷ đồng và 650 tỷ đồng, mức lãi suất được áp dụng lần lượt là 6%/năm, 6,3%/năm.

Bảng thống kê 9 đợt phát hành từ cuối tháng 11/2019 đến nay của TPBank.

Đây không phải lần đầu TPBank phát hành trái phiếu với lãi suất cao đột biến như này, mà theo dữ liệu của Nhadautu.vn, từ cuối tháng 11/2019 đến nay nhà băng này đã phát hành tổng cộng 17 lô trái phiếu trong 9 đợt phát hành, trong đó 8 lô TPBank chủ động huỷ, đều có kỳ hạn 10 năm và lãi suất 9,6%/năm đầu. Còn 9 lô còn lại, 1 lô duy nhất có kỳ hạn 10 năm với giá trị 34 tỷ đồng được nhà đầu tư tổ chức mua, còn 8 lô có kỳ hạn 7 năm, cùng lãi suất 9,5%/ năm đầu và được nhà đầu tư cá nhân mua trọn.

Điểm chung của các lô trái phiếu này là mặc dù lãi suất cho kỳ đầu tiên rất cao nhưng các kỳ tiếp theo lại bằng mức tham chiếu cộng biên độ 2,6%, là thấp hơn khá nhiều so với so với mặt bằng chung hiện nay (biên độ từ 3-4%). Do vậy, một giả thiết là TPBank đang cân đối vốn nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn tài chính.

Giả thiết này không phải là không có cơ sở khi nhu cầu tín dụng của TPBank có dấu hiệu tăng lên đáng kể. Cụ thể, theo báo cáo tài chính kiểm toán, dư nợ tín dụng của TPBank tăng 24% trong năm 2019, trong khi huy động tăng với tốc độ thấp hơn (21,4%). Kết quả là tỷ lệ tín dụng trên huy động tăng từ 100% lên 102%. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay dài hạn tăng thêm 10.000 tỷ đồng trong năm và chiếm non nửa số dư tín dụng vào cuối năm.

