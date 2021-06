Ra mắt dự án The Metrolines tại VinHomes Smart City

Với vị trí đắc địa, The Metrolines sẽ mang tới trải nghiệm sống đẳng cấp, hứa hẹn trở thành tâm điểm đầu tư hấp dẫn nhất phía Tây Hà Nội.

Nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City, The Metrolines là dự án duy nhất sở hữu vị trí đắc địa nằm ở trung tâm của 3 tuyến metro trọng yếu 5 – 6 – 7 theo quy hoạch của thành phố cùng hai trạm dừng gần dự án. Từ đây, cư dân còn có thể thuận tiện di chuyển tới các địa điểm trọng yếu trong thành phố thông qua các trục đường lớn như Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn và đường Lê Quang Đạo.

The Metrolines được kiến tạo trở thành dự án quốc tế đầu tiên giữa lòng đại đô thị Vinhomes Smart City gồm 3 phân khu mang ba phong cách độc đáo: The Sakura - phong cách Nhật Bản tinh tế, The Miami - phong cách nhiệt đới Mỹ sôi động và The Victoria - phong cách Hồng Kông phồn hoa.

The Metrolines sở hữu vị trí đắc địa nằm giữa tam giác vàng 3 tuyến metro trọng yếu số 5 – 6 – 7. (Hình ảnh minh hoạ)

Về tiện ích, The Metrolines được thừa hưởng trọn vẹn tiện nghi từ “bộ tứ kim cương” của tập đoàn Vingroup gồm: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall nổi lớn nhất Hà Nội; bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec với sân đỗ trực thăng và phòng tổng thống; hệ thống trường mầm non và liên cấp Vinschool; và tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp Vinhomes. Cùng với đó là bộ 3 công viên liên hoàn độc đáo diện tích lên tới 16,3ha, gồm công viên trung tâm Central Park rộng 10,2 ha với hồ lớn trung tâm 4,8ha, công viên Nhật Bản Zen Park rộng hơn 6 ha và công viên thể thao Sportia Park sở hữu hơn 1000 chức năng tập đa dạng cùng hàng trăm tiện ích khác như công viên BBQ ngoài trời, hơn 100 sân tập thể thao các loại, từ bóng đá, bóng rổ đến tennis, bóng bàn…

Nằm trong tổng thể đại đô thị Vinhomes Smart City, The Metrolines được thừa hưởng trọn vẹn tiện nghi từ “bộ tứ kim cương” của tập đoàn Vingroup. (Hình ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, The Metrolines sở hữu hệ thống tiện ích riêng biệt gồm 3 bể bơi nội khu (trong nhà và ngoài trời); sân chơi trẻ em và sân chơi vận động liên hoàn, hàng chục vườn dưỡng sinh, vườn cờ, hồ cảnh quan & sân vườn đường dạo sinh thái. Đặc biệt, The Metrolines là dự án đầu tiên sở hữu riêng vườn Nhật nội khu và bể bơi 4 mùa nội khu tại Vinhomes Smart City.

Nhân dịp ra mắt dự án The Metrolines, Vinhomes cũng chính thức mở bán phân khu đầu tiên – The Sakura. Đây là phân khu căn hộ cao cấp đầu tiên hợp tác phát triển bởi Vinhomes và SAMTY - tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản. The Sakura mang tới không gian sống đẳng cấp, tiện nghi cùng những trải nghiệm đậm chất xứ Phù Tang giữa lòng thành phố thông minh quốc tế Vinhomes Smart City.

The Sakura mang tới không gian sống đẳng cấp, tiện nghi cùng những trải nghiệm đậm chất xứ Phù Tang. (Hình ảnh minh hoạ)

Bên cạnh các tiện ích riêng của Metrolines, cư dân The Sakura sẽ được trải nghiệm 14 tiện ích đặc quyền mang biểu tượng phong cách Nhật Bản như: Đài phun nước nghệ thuật; sân thể thao; sân chơi trẻ em theo chủ đề; Hồ cảnh quan, cầu gỗ, Vườn thiền, Cổng nguyệt môn và các tiện ích khác: vườn xích đu sinh thái, vườn Trà Đạo, vườn Gym cao cấp, chòi nghỉ trà đạo,...

The Sakura mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng với các căn hộ diện tích linh hoạt từ căn hộ studio đến căn 3 phòng ngủ - phù hợp cả với khách hàng trẻ và những gia đình nhiều thế hệ.

Hội tụ 6 Nhất tại Vinhomes Smart City gồm: Dự án duy nhất tọa lạc tại tam giác vàng 3 tuyến metro trọng điểm, Dự án duy nhất có đối tác Nhật tham gia phát triển phân khu The Sakura đến thời điểm hiện tại, Dự án duy nhất sở hữu vườn Nhật nội khu, Dự án duy nhất sở hữu bể bơi bốn mùa và bể bơi nội khu trong từng phân khu, Dự án kế cận cầu dạo bộ Nhật Bản duy nhất tại đại đô thị Vinhomes Smart City và Dự án hưởng trọn mọi giá trị sống từ Tứ trụ kim cương của Tập đoàn Vingroup, The Metrolines hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho cộng đồng quốc tế, những công dân văn minh tại trung tâm mới phía Tây Hà Nội và là kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường bất động sản năm 2021.

An Nhiên