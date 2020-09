Móc vài tỷ mua nhà, cư dân 87 Lĩnh Nam phải bê xe máy lên căn hộ

Bỏ ra hơn 2 tỷ đồng mua căn hộ gần 100m2, nhưng cư dân chung cư New Horizon City-87 Lĩnh Nam lại bị gây khó dễ khi gửi xe máy ở hầm xe, họ phải đưa xe vào thang máy để mang lên tận căn hộ

Cư dân chung cư 87 Lĩnh Nam dù đã thành lập được Ban quản trị hơn 1 năm nay nhưng chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao hồ sơ quản lý vận hành.

Sự việc vừa xảy ra ở chung cư New Horizon City - 87 Lĩnh Nam (phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) khi cư dân bức xúc phải đưa xe máy lên căn hộ chung cư gây chú ý dư luận. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Việt Nam (Vinaenco).

Phản ánh với PV Infonet, ông Lê Mạnh Tuấn – chủ một căn hộ ở New Horizon City cũng là người vừa phải cho xe vào thang máy để mang lên nhà cho biết, gia đình ông có 5 nhân khẩu và sử dụng dịch vụ gửi 3 xe máy theo vé tháng dưới hầm chung cư 87 Lĩnh Nam từ tháng 3/2020. Thế nhưng, trong thời gian sử dụng dịch vụ, ngày 4/9 gia đình ông Tuấn có mất 1 thẻ xe máy nên có xuống Ban quản lý chung cư Visaho và Vinaenco để đăng ký lại thẻ xe nhưng họ không đồng ý và đưa ra yêu cầu lạ lùng.

“Họ yêu cầu tôi phải ký vào đơn “đề nghị và cam kết” do Ban quản lý soạn sẵn nhưng tôi không đồng ý ký đơn. Lý do, đơn đề nghị đó có nội dung cam kết rất vô lý, đó là khi hầm xe quá tải, hết chỗ thì gia đình tôi không được sử dụng dịch vụ gửi xe tháng với chiếc xe máy thứ 3 nữa. Tôi thấy đơn đề nghị không phải do tôi viết, lại yêu cầu tôi điền và ký tên thì như ép buộc, là không phù hợp và không đúng với quy định của pháp luật”, ông Tuấn nói.

Bỏ tiền tỷ mua nhà, cư dân chung cư 87 Lĩnh Nam bất đắc dĩ phải đưa xe máy lên nhà. (Ảnh cư dân cung cấp)

Cũng theo ông Tuấn, việc sử dụng dịch vụ gửi xe máy là xuất phát từ nhu cầu thực tế. Trước khi làm vé tháng để sử dụng dịch vụ gửi xe tại hầm, ông Tuấn cũng chưa được bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cung cấp văn bản quy định mỗi gia đình chỉ được gửi 2 xe máy tại hầm chung cư đang sinh sống.

“Ban quản lý vận hành cũng như chủ đầu tư chưa có một văn bản thống kê nào để công bố cho toàn bộ cư dân 87 Lĩnh Nam biết số lượng giới hạn xe để dưới hầm là bao nhiêu và số lượng thực tế cư dân đang để là bao nhiêu. Vì thế, với văn bản mà Ban quản lý yêu cầu gia đình chúng tôi điền và ký tên vào là hết sức vô lý. Căn hộ nhà tôi có 3 phòng ngủ thì không thể chỉ ở 2 người và chỉ được gửi 2 chiếc xe máy, nhà tôi có 3 chiếc xe máy mà ở chung cư thì phải gửi ở hầm chứ biết để đâu”, ông Tuấn bức xúc.

Ông Tuấn cho hay, sau ngày xảy ra sự việc mất vé nói trên, ông có làm việc 3 lần với Ban quản lý nhưng chưa được giải quyết nên bất đắc dĩ phải đưa xe lên căn hộ đang ở.

“Bất đắc dĩ, tối 7/9 tôi mới phải đưa xe lên nhà vì không biết để đâu, dịch vụ gửi ở hầm thì không được sử dụng. Khi đưa xe lên nhà tôi đã báo cáo sự việc này với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội. Mang xe lên nhà ảnh hưởng đến việc phòng cháy chữa cháy của tòa chung cư nên tôi yêu cầu Cảnh sát PCCC xuống lập biên bản”, ông Tuấn nói.

Vì không chấp nhận ký đơn do Ban quản lý soạn sẵn với nội dung vô lý về việc gửi chiếc xe máy thứ 3 nên cư dân đã mang xe lên căn hộ chung cư để tạm. (Ảnh: Cư dân cung cấp)

Theo lời ông Tuấn, ngay tối cho xe lên nhà thì công an phường Mai Động cùng lực lượng an ninh tòa nhà đến làm việc, ông đã đồng ý cho xe máy xuống hầm theo yêu cầu. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, nếu hôm sau phía Ban quản lý không giải quyết sự việc rõ ràng thì ông sẽ không làm việc với đơn vị nào nữa.

Cùng với đó, ông Tuấn cũng đã gửi đơn kiến nghị và đơn tố cáo về sự việc trên tới các cơ quan chức năng của phường Mai Động.

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã liên hệ với ông Trương Minh Ngọc – Phó Ban quản trị chung cư 87 Lĩnh Nam. Ông Ngọc cho biết, chung cư 87 Lĩnh Nam đã thành lập Ban quản trị hơn 1 năm nay nhưng chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao về công tác quản lý vận hành.

“Cũng chưa bao giờ Ban quản trị đồng ý việc chủ đầu tư đơn phương đưa ra con số 1.808 xe máy ở tầng hầm mà không chứng minh vì sao đưa ra con số này. Trong khi đó, dự án có 1.244 căn hộ. Thậm chí, có văn bản còn nói số lượng xe máy đó còn bao gồm cả khu vực thương mại của chủ đầu tư. Thế nhưng khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này và yêu cầu chủ đầu tư phải đưa ra căn cứ nhưng họ chưa có câu trả lời".

Còn theo quy định của Bộ Xây dựng, cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ chung cư thương mại phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe. Cư dân cho rằng, họ cố thu hẹp diện tích xe máy để dành diện tích trông xe ô tô bởi phí gửi xe ô tô được nhiều hơn. Chủ đầu tư cũng đơn phương nói rằng, tầng hầm chung cư là của chủ đầu tư nên họ có toàn quyền trong chuyện để xe. Song, họ không có văn bản nào chứng minh điều này. Chính vì thế, chung cư mới xảy ra sự việc như trường hợp của căn hộ ông Tuấn”, ông Ngọc cho hay.

Hơn 1 năm nay, Ban quản trị không được chủ đầu tư bàn giao vận hành nên cũng chỉ nêu ý kiến với chủ đầu tư và yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp.

“Khi nhận bàn giao căn hộ, chính chủ đầu tư và Ban quản lý đưa ra công thức căn hộ 2 phòng ngủ thì 2 xe máy, căn hộ 3 phòng ngủ thì 3 xe máy, mặc dù quy định đó không ở đâu trong hệ thống pháp luật nhưng cư dân cũng chấp nhận ban đầu. Nhưng ngay từ đầu chính họ đưa ra cam kết như vậy giờ lại không thực hiện. Còn trong Hợp đồng mua bán nhà chỉ nói rằng, đáp ứng đủ nhu cầu gửi xe gắn máy”, ông Ngọc thông tin thêm.

Trao đổi với PV, luật sư Bùi Quang Hưng – Trưởng Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự cho biết: Không có quy định pháp luật nào ngăn cấm là không được để quá 3 hay 4 xe máy cả. Nếu còn chỗ để xe thì phải để cư dân để, trừ khi hết chỗ để.

“Pháp luật cũng không quy định một hộ gia đình được để bao nhiêu xe máy”, ông Hưng nói.

Cũng theo luật sư Bùi Quang Hưng, công năng của chung cư có quy định khu vực nào để xe máy, khu vực nào để xe đạp và khu vực nào để xe ô tô. Chung cư có tầng thương mại thì việc phục vụ chỗ đỗ xe các tầng thương mại cũng phải theo thiết kế công năng.

