Hơn 10% cửa hàng của Thế giới Di động phải đóng cửa tạm thời

Theo KQKD tháng 4/2021 của Công ty Cổ phần Thế giới di động (MWG), doanh thu thuần 4 tháng đầu năm của công ty đạt 40,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng lên 1,691 nghìn tỷ đồng (tăng 26%).

Tháng 4/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 9.620 tỷ đồng (tăng 23%) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 350 tỷ đồng (tăng 69%). So với tháng trước, doanh thu và lợi nhuận của MWG đều ghi nhận tăng trưởng, lần lượt là 6% và 4%, do

bắt đầu vào mùa cao điểm bán hàng điện lạnh và nhóm hàng tiêu dùng nhanh tăng trở lại sau Tết.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của hệ thống cửa hàng Thế giới di động (TGDĐ) và Điện máy Xanh (ĐMX) trong tháng 4/2021 này đã tăng trưởng dương trở lại so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân là vào tháng 4/2020, khi hai chuỗi TGDĐ và ĐMX phải đóng cửa gần 1/3 tổng số cửa hàng do lệnh giãn cách xã hội đã tác động đến doanh thu. Tuy nhiên, việc tăng trưởng khả quan ở một số ngành hàng như thiết bị điện gia dụng và điện thoại di động cũng đã giúp MWG thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong thời điểm đó.

Chuỗi BHX ghi nhận doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng cho 4 tháng đầu năm 2021, tăng 31% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4, doanh thu BHX tăng 9% so tháng 3 và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng này đạt xấp xỉ 1,2 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5.

Tại thời điểm 30/4/2021, BHX có tổng cộng 1.803 điểm bán (tăng 36 cửa hàng trong tháng 4) tại 25 tỉnh thành

Tuy nhiên, với yêu cầu giãn cách xã hội ở TP.HCM sẽ ảnh hương đáng kể tới doanh thu TGDĐ và ĐMX trong tháng 5. TP.HCM đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trong 15 ngày để hạn chế sự lây lan của Covid-19 bắt đầu từ 31/5, và yêu cầu các siêu thị điện máy tạm ngừng hoạt động.

Theo đó, 278 cửa hàng TGDĐ và ĐMX tại TP.HCM (chiếm 11% tổng số cửa hàng hiện tại) phải đóng cửa tạm thời. Mặc dù vậy, với tỷ lệ cửa hàng hiện đang đóng cửa thấp hơn mức 30% của năm ngoái và kinh nghiệm của MWG trong việc ứng phó với đại dịch, công ty có thể giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ đợt giãn cách đến hoạt động của hai chuỗi này.

