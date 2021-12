Thị trường lì xì Tết: Phí đổi tiền tăng cao, tiền USD in linh vật hổ 'hét giá' gấp 10 lần

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hiện dịch vụ đổi tiền mới để lì xì Tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, do mức phí tăng cao nên nhu cầu đổi cũng giảm hẳn.

Phí đổi tiền cotton tăng cao

Theo khảo sát trên thị trường, phí đổi tiền VNĐ mới cuối năm hiện đang ở mức cao hơn thời điểm đầu năm 2021 từ 1 - 5% tùy mệnh giá tiền.

Vì nhiều người quan niệm lì xì đầu năm tiền màu đỏ sẽ mang lại may mắn cho người nhận nên loại tiền cotton mệnh giá cũ có màu đỏ như tờ 10.000 đồng được rao bán cao gấp nhiều lần giá trị, lên tới 80.000 đồng/tờ.

Các tờ tiền cotton mệnh giá khác cũng được rao với giá khá cao như loại tờ 100 đồng có giá 50.000 đồng/tờ; 5.000 đồng có giá 300.000 đồng/tờ; 20.000 đồng bán 60.000 đồng/tờ; 50.000 đồng giá 250.000 đồng/tờ…

Tiền mệnh giá 10.000 đồng cũ được ra bán 80.000 đồng/tờ.

Tuy nhiên theo lời quảng cáo của một cửa hàng làm dịch vụ đổi tiền lâu năm trên địa bàn Q.10, TP.HCM, mức phí đổi tiền sẽ cực thấp khi khối lượng đổi từ vài trăm triệu đồng trở lên, hoặc trở thành đại lý đổi tiền mới.

Ngược lại, mức phí đổi tiền lẻ mệnh giá 500 đồng cách đây khoảng ba năm là 300%, trong năm 2020 giảm còn 270% và hiện đang tiếp tục giảm còn 250%.

Với 100 tờ 500 đồng, tổng số tiền phải trả là 300.000 đồng (phí 250%). Phí đổi tờ 2.000 đồng và 5.000 đồng mới là 10% (giảm 1%), tờ 10.000 đồng và 20.000 đồng là 8% (giảm 2%), tờ 50.000 đồng là 7% (giảm 3%), tờ 100.000 đồng là 4% (giảm 4%).

Cửa hàng Dịch Vụ Đổi Tiền (đường Đồng Nai, Q.Tân Bình, TPHCM) chia sẻ, tiền mới có mệnh giá nhỏ thường được mua để bó hoa, làm vật trang trí trên cây cảnh hoặc thiết kế thành cây tiền tài lộc (loại cây được làm từ 100% tiền) chứ không còn mua để đi chùa nữa.

Ngân hàng Nhà nước những năm gần đây siết chặt chuyện đổi tiền lẻ, tiền mới trong dịp tết. Theo đó, nhiều người dân lựa chọn phương thức lì xì Tết online để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Kể từ năm 2013 đến nay, để tiết kiệm ngân sách, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) không phát hành tiền lẻ mới (mệnh giá dưới 10.000 đồng) vào dịp Tết Nguyên đán . Tính đến năm 2020, tổng ngân sách tiết kiệm được là 3.500 tỷ đồng.

NHNNVN cam kết vẫn cung ứng tiền lẻ qua lưu thông để phục vụ nền kinh tế. Nếu người dân có tài khoản ở ngân hàng nào thì nên đến đổi tiền mới ở ngân hàng đó để không tốn phí; số tiền đổi được nhiều hay ít phụ thuộc vào từng ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngoại tệ mới cũng được đổi với giá cao hơn giá trị tờ tiền. Tiền 2 USD tính theo tỷ giá ngân hàng vào khoảng 46.000 đồng/tờ nhưng các điểm thu đổi rao giá 52.000 - 55.000 đồng/tờ. Riêng những tờ 2 USD đặc biệt có giá đắt hơn như loại 2 USD phát hành năm 1976 có giá 300.000 đồng/tờ, năm 1963 giá 350.000 đồng/tờ, năm 1953 là 400.000 đồng/tờ, còn năm 1928 lên đến 900.000 đồng/tờ.

Ngoài ra, loại tiền 1 USD cũng được khách hàng mua tặng bạn bè, người thân làm kỷ niệm, với giá lên đến 30.000 đồng/tờ. Tuy nhiên, tờ 1 USD nguyên sêri trên thị trường hiện nay rất khó kiếm.

Tương tự, ngoại tệ mới cũng được đổi với giá cao hơn giá trị thực.

Anh Nguyên, nhân viên dịch vụ đổi tiền qua Zalo giải thích, tờ tiền 1 USD thường được Việt kiều mang về nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên 2 năm nay số lượng cũng ít đi. Ngoài ra, các ngân hàng chủ yếu nhập khẩu các loại tiền 2 USD, ngay cả thị trường Mỹ loại mệnh giá 1 USD cũng hạn chế.

Tiền USD in hình hổ đắt gấp 10 lần giá thực

Tiền lưu niệm in hình linh vật của năm cũng được nhiều người ưa chuộng và săn lùng dịp Tết Nguyên đán vài năm gần đây.

Loại tiền này dù không có giá trị trong lưu thông nhưng vẫn được nhiều người mua về làm quà biếu, quà tặng, lì xì dịp năm mới với mong muốn cầu được may mắn. Loại tiền này gồm cả tiền giấy lẫn tiền xu cho khách hàng lựa chọn.

Năm 2022 là Nhâm Dần nên thị trường tràn ngập những tờ tiền hay đồ vật liên quan đến hình tượng chú hổ.

Trong đó, bộ tiền lì xì tết 2 USD năm nay có hổ mạ vàng có giá 150.000 - 200.000 đồng/bộ tùy điểm bán, nếu mua 10 bộ có giá hơn 1 triệu đồng. Tiền Macao mệnh giá 100 Patacas và 10 Patacas với hình ảnh chú hổ được rao bán với giá 20.000 đồng/tờ, mua 10 tờ giá 150.000 đồng.

Bộ tiền lì xì tết 2 USD năm nay có hổ mạ vàng có giá 150.000 - 200.000 đồng/bộ tùy điểm bán. Ảnh: Anh Chính

Tiền xu hổ mạ vàng, bạc của Úc có giá 200.000 đồng/cặp. Mặt sau của cả 2 đồng tiền là hình ảnh nữ hoàng Elizabeth II, đại diện cho tính biểu trưng của nước Úc; mặt còn lại là hình chú hổ đứng trên vách núi. Đồng xu in hình Đức Phật Như Lai, biểu tượng của điềm lành, sự bình yên và an lạc giá 50.000 đồng/xu, mua 10 xu giá 450.000 đồng.

Cặp tiền xu hình hổ. Ảnh: Thegioitien

Ngoài tiền USD và tiền xu, trên thị trường còn xuất hiện nhiều sản phẩm in hình hổ, như bao lì xì in hình hổ mạ vàng 24K Hồng Kông (Trung Quốc) có giá 99.000 đồng/bao, tờ tiền hình hổ Macao (Trung Quốc) giá 79.000 đồng, tờ tiền 10 rupee Ấn Độ in hình tê giác, voi và hổ có giá 35.000 đồng/tờ, tiền xu Mông Cổ, đồng xu Hồng Kông (Trung Quốc) in hình hổ có giá 100.000 đồng.

Chị Mai Hoa (Hà Nội) cho biết, chị bắt đầu gom mẫu phong bao lì xì hình con hổ từ 10 ngày trước. Năm nay, phong bao lì xì hình hổ vàng được khá nhiều khách hàng đặt mua, có người mua tới 10-20 chiếc một lúc.

Bao lì xì con hổ mạ vàng. Ảnh: Minh Trí

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, nguyên Phó Giám đốc NHNNVN chi nhánh TP.HCM thông tin, hiện NHNNVN chỉ cho phép giao dịch ngoại tệ ở các điểm giao dịch, đại lý được cấp phép nhưng cũng chỉ cho phép người dân bán ngoại tệ, đổi ngoại tệ.

Người dân chỉ được mua ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng khi có nhu cầu du lịch, xuất ngoại chữa bệnh, du học… Các đại lý thu đổi ngoại tệ được cấp phép cũng chỉ được mua ngoại tệ, sau đó bán lại cho ngân hàng chứ không được phép bán cho người dân. Tờ 2 USD mạ vàng in hình hổ là tiền thật nên người dân không được mua nó từ các điểm kinh doanh chưa được cấp phép.

