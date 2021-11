Sau khi lên xuống chóng mặt, giá vàng sẽ ra sao trong tuần tới?

Theo các nhà đầu tư, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn

Tuần qua, biên độ dao động của giá vàng rất lớn. Đầu tuần, giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ (1.830 – 1.835 USD) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell được đề cử tái giữ chức Chủ tịch Fed. Các nhà phân tích cho rằng, đối mặt với viễn cảnh hơn 200 triệu người có việc làm bị ảnh hưởng bởi lạm phát tăng cao, và nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho 8 triệu người chưa có việc làm, Tổng thống Mỹ, Joe Biden và các cố vấn của ông đã quyết định để ông Powell tiếp tục giữ chức Chủ tịch Fed.

Sau khi được đề cử, cả ông Powell và bà Brainard, phó chủ tịch mới của Fed, đều bày tỏ những thay đổi rõ ràng trong quan điểm của mình về trọng tâm chính sách. Tiếp nối các ý kiến của một số lãnh đạo khác của Fed, ông Powell cho biết: "Chúng tôi biết rằng lạm phát cao gây thiệt hại cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình ít có khả năng đáp ứng các chi phí thiết yếu gia tăng như thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại. Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của mình để hỗ trợ nền kinh tế và thị trường lao động phát triển mạnh mẽ, đồng thời ngăn chặn lạm phát cao kéo dài ".

Vàng đã bị tổn hại bởi những bình luận trên của ông Powell bởi quan điểm đó giống như một ‘cú hích’ hỗ trợ USD tăng giá, bởi dự đoán Fed có thể sẽ nâng lãi suất 3 lần trong năm 2022. Do đó, kết thúc phiên 26/11, giá vàng hạ nhiệt để chỉ còn tăng 0,2% so với phiên liền trước, chốt ở mức 1.791,97 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 0,1% đạt 1.785,5 USD. Trước đó, trong cùng phiên này, giá vàng giao ngay có lúc đạt 1.815,26 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12 đạt1.813,80 USD trong bối cảnh nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro cao để tìm đến nơi trú ẩn an toàn.

Tuần này, 15 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát của Kitco News về triển vọng giá vàng tuần tới. Kết quả rất bất ngờ khi lần thứ hai hiếm hoi từ trước tới nay, kết quả khảo sát cho thấy sự ngang bằng tuyệt đối giữa 3 phương án dự đoán: Giá sẽ tăng, giá sẽ giảm và giá sẽ đi ngang, với mỗi bên 05 phiếu (33%).

Trong khi đó, có tổng cộng 1.527 phiếu khảo sát được phát đi trong cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Chính (Main Street). Trong số này, 1.024 người tham gia khảo sát, tương đương 67% nhận định giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 304 người khác (20%) dự báo sẽ giảm và 199 người (13%) có ý kiến trung lập.

Mức độ tham gia vào cuộc khảo sát tuần này cao nhất kể từ giữa tháng 6 - khi thị trường vàng chứng kiến ​​sự sụp đổ nhanh chóng mà nhiều người coi là cơ hội mua vào.

Kết quả khảo sát của Kitco về dự báo giá vàng tuần tới.

Tâm lý trái chiều của các nhà phân tích và nhà đầu tư không có gì đáng ngạc nhiên khi thị trường vàng kết thúc một tuần đầy biến động, với giá giảm mạnh xuống dưới 1.800 USD/ounce vào đầu tuần sau khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đề cử Jerome Powell tiếp tục làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Các thị trường coi đó là một tín hiệu ‘diều hâu’ và giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần.

Tuy nhiên, về cuối tuần, những lo ngại mới về đại dịch COVID-19 đã kích thích nhu cầu tài sản an toàn của các nhà đầu tư, đẩy giá vàng hồi phục trở lại ngưỡng kháng cự 1.800 USD/ounce.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, đợt bán tháo vàng vào đầu tuần đã quá đà. Một số nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù ông Powell có thể không được coi là ôn hòa như ứng cử viên khác, Lael Brainard, nhưng ông hoàn toàn không phải là người thích chính ‘chim ưng’.

Adrian Day, chủ tịch công ty Adrian Day Asset Management, cho biết: "Jerome Powell không phải là người thích ‘diều hâu’ và việc bán tháo tài sản khi ông ấy được bổ nhiệm lại làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là vô lý.

Colin Cieszynski, trưởng bộ phận chiến lược thị trường của SIA Wealth Management, cho rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn nữa trong tuần tới khi các thị trường tiếp tục phản ứng với một biến thể mới của virus COVID-19 phát hiện lần đầu ở Nam Phi.

"Sự xuất hiện của một biến thể COVID mới đã làm náo động các nhà đầu tư, gây ra dòng vốn chảy vào các thiên đường truyền thống như vàng. Giá dầu thô và đồng đang lao dốc, vì vậy lạm phát hàng hóa có thể giảm bớt. Chúng ta đã tin tưởng giá vàng tăng trong thời gian gần đây, nhưng lý do tại sao giờ đây dường như lại đang thay đổi. "

Nỗi sợ hãi về một biến thể COVID-19 mới đang thúc đẩy cơn hoảng loạn bán tài sản rủi ro gần đây nhất. Mặc dù vẫn chưa có nhiều thông tin về biến thể mới ở Nam Phi, nhưng có những lo ngại rằng hoạt động kinh tế toàn cầu sẽ bị hạn chế khi các chính phủ thực hiện các biện pháp tái phong tỏa / giãn cách xã hội mới để ngăn chặn sự lây lan của phiên bản mới này của COIVD-19. Do đó, không ít người thấy thú vị khi so sánh phản ứng của vàng với tin tức COVID-19 mới nhất – yếu tố đẩy giá thoát khỏi mức thấp nhất gần ba tuần. Trong khi đó, Bitcoin – được coi là ‘đối thủ cạnh tranh’ của vàng - giảm hơn 7% vào thứ Sáu (26/11), xuống dưới ngưỡng 55.000 USD.

Không chỉ các nhà kinh tế lo ngại về nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại, mà bất kỳ biện pháp phong tỏa mới nào cũng sẽ gây thêm vấn đề liên quan đến sự gián đoạn nguồn cung hiện tại. Nói cách khác, nguy cơ lạm phát đình trệ ngày càng gia tăng.

Về những người dự báo giá vàng tuần tới sẽ giảm, một số nhà phân tích cho rằng đợt bán tháo gần đây đã gây tác động đáng kể đến bản phân tích kỹ thuật và cần được sửa chữa.

Ole Hansen, người phụ trách mảng chiến lược hàng hóa thuộc Ngân hàng Saxo, nói rằng ông vẫn giữ thái độ trung lập với vàng nếu giá không thể quay trở lại trên 1.835 USD. Ông nói thêm rằng sự suy yếu của bạc và bạch kim không mang lại điềm báo tốt cho vàng vào tuần tới.

Marc Chandler, giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, cũng bày tỏ lo ngại về COVID-19 đã giúp thị trường vàng cắt lỗ. Ông dự đoán giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới.

"Sự phục hồi của vàng đã dừng lại trước 1.816, một mục tiêu thoái lui quan trọng. Nhận định của tôi là giá vàng sẽ giảm do sự hồi phục của tỷ giá USD hoặc do việc thanh lý hàng hóa diễn ra trên diện rộng. Tôi dự đoán giá sẽ quanh mức 1.776 USD", ông Chandler nói.

Adam Button, người đứng đầu mảng chiến lược tiền tệ của Forexlive.com, cho biết ông lo ngại về sự thay đổi mới mang tính ‘diều hâu’ của các lãnh đạo Fed. Ông nói thêm rằng áp lực lạm phát gia tăng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang phải thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến.

"Khi những thái độ ‘bồ câu’ chuyển hướng sang ‘diều hâu’, đó là thời điểm không tốt để sở hữu vàng. Nhận xét từ Chủ tịch Fed [San Francisco] Mary Daly cho thấy FOMC có sự xoay trục rộng hơn theo hướng thu hẹp các chính sách kích thích kinh tế nhanh hơn trước đây dự đoán". Tuy nhiên, ông khuyên nhà đầu tư hãy coi đó là cơ hội để mua vào.

Theo cafef.vn