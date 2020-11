Nhiều vị trí tuyển dụng hấp dẫn từ ngày hội việc làm tại Phú Quốc

Ngày 13/11, ngày hội việc làm và lễ ký kết hợp tác thỏa thuận phát triển nguồn nhân lực quy mô lớn do Tập đoàn Sun Group phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Quốc.

Sự kiện đã thu hút gần 400 trăm ứng viên, người lao động trên địa bàn Phú Quốc và các tỉnh lân cận. Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Kiên Giang, bà Trần Thị Hoa Xim – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Nam, cùng đại diện 9 trung tâm việc làm, 2 trường đào tạo nghề trong khu vực và gần 400 ứng viên, người lao động trên địa bàn.

Toàn cảnh Ngày hội việc làm do tập đoàn Sun Group phối hợp với trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang tổ chức.

Tại sự kiện, Sun Group đã thu về hơn 150 hồ sơ ứng viên cho các vị trí việc làm tại khu du lịch Sun World Hon Thom Nature Park, khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort và các đơn vị khác của tập đoàn này tại Vùng miền Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Kiên Giang cho biết: “Công tác xúc tiến việc làm cho người lao động đang được Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm, khi hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 15.000 người lao động thất nghiệp. Trong ngày hội việc làm hôm nay, chúng tôi hướng tới mục đích tư vấn, giới thiệu cho người lao động những việc làm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của tập đoàn Sun Group trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, kỹ thuật điện… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với các trường cung cấp nghề thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội để kết nối các em đến thực tập tại Sun Group.

Chúng tôi đánh giá sự kiện phối hợp của tập đoàn Sun Group và trung tâm dịch vụ việc làm Kiên Giang hôm nay rất hiệu quả trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. Với cơ hội làm việc tại Sun Group, người lao động có cơ hội tiếp xúc với điều kiện làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và có thu nhập cao hơn”.

Đại diện Sun Group, bà Trần Thị Hoa Xim – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Nam cho biết, kể từ khi có mặt tại Phú Quốc vào năm 2013, đến nay Sun Group có hơn 2000 lao động trực tiếp, và hàng chục ngàn lao động làm việc tại các công ty xây dựng, đang xây dựng những công trình của Sun Group tại đảo ngọc Phú Quốc. Trong 1 đến 3 năm tới, Sun Group sẽ tiếp tục phát triển những công trình lớn tại Phú Quốc, với nhu cầu tuyển dụng thêm hàng nghìn lao động.

Bà Trần Thị Hoa Xim – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng Miền Nam phát biểu tại sự kiện.

“Ngoài mục tiêu mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động trên đảo Phú Quốc qua chính sách lương thưởng cạnh tranh và xứng đáng với năng lực, Sun Group còn chú trọng đãi ngộ và hướng đến phát triển những giá trị cá nhân cho nhân sự, thông qua các chính sách như: Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ chỗ ở ổn định, xe đưa đón tới nơi làm việc, hỗ trợ ăn 3 bữa, tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe, bảo hiểm y tế Sun Care, ưu đãi trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ của Sun Group trên cả nước… Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng, nơi người lao động không chỉ được chăm lo về vật chất, tinh thần, sức khỏe, được ghi nhận và phát huy tối đa năng lực bản thân, mà còn cảm nhận được nơi họ làm việc là một “ngôi nhà chung”, để vui sống và chia sẻ yêu thương”, bà Trần Thị Hoa Xim chia sẻ.

Đến tham dự và tìm kiếm cơ hội việc làm tại sự kiện, chị Phạm Thị Bích Ngọc, sinh sống tại Phú Quốc cho rằng việc tổ chức ngày hội việc làm giúp người lao động có cơ hội tiếp cận và tìm kiếm việc làm phù hợp dễ dàng hơn. “Qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi biết Sun Group là một tập đoàn lớn với các khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng từ Bắc tới Nam. Và ở Phú Quốc, Sun Group có những công trình nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả thế giới. Với người lao động, Sun Group có chế độ đãi ngộ tốt, đặc biệt còn hỗ trợ khu ăn ở cho nhân viên, đó là một điều kiện rất tốt”, chị Ngọc chia sẻ thêm.

Người lao động ứng tuyển tại "Ngày hội việc làm" do Tập đoàn Sun Group phối hợp với trung tâm DVVL Kiên Giang tổ chức.

Anh Lê Hoàng Duy, người lao động tại thị trấn An Thới (Phú Quốc) cho biết: “Qua bạn bè đang làm việc tại Sun Group, tôi được biết Sun Group có môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, thân thiện. Do đó tôi rất mong muốn có cơ hội làm việc và phát triển bản thân trong môi trường như vậy”.

Được biết đến là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam, Sun Group đã khẳng định vị thế với 4 lĩnh vực đầu tư trọng yếu là du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đầu tư hạ tầng và bất động sản.

Từ năm 2013, hệ sinh thái của Sun Group tại Phú Quốc được hình thành và từng bước mở rộng một cách đồng bộ, quy mô, với những công trình du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp như cáp treo Hòn Thơm – Cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, khu du lịch Sun World Hon Thom Nature Park, Aquatopia Water Park - Công viên nước hàng đầu châu Á 2020… Sun Group cũng sở hữu chuỗi các khách sạn, resort đẳng cấp hợp tác với các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế uy tín như: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay.

Lễ ký kết hợp tác thỏa thuận phát triển nguồn nhân lực.

Trong thời gian tới, khi tập đoàn Sun Group đưa vào vận hành khai thác thêm các dự án mới như New World Phu Quoc Resort, Sun Premier Village The Eden Bay... tại khu vực Bãi Kem, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng do Sun Group kiến tạo tại Nam Phú Quốc sẽ từng bước hoàn thiện, góp phần hình thành một trung tâm du lịch sôi động, hiện đại tại Nam Phú Quốc, đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại địa phương và các vùng lân cận.

Đây cũng sẽ là cơ hội cho người lao động tại Phú Quốc cũng như các vùng lân cận xây dựng một sự nghiệp ổn định, bền vững, có cơ hội phát triển bản thân một cách tốt nhất và đóng góp cho sự phát triển của quê hương, khi được làm việc tại tập đoàn đứng trong Top 50 đơn vị đạt giải thưởng Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á (HR Asia 2019) và Top 100 đơn vị có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam ba năm liên tiếp.

