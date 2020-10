Mặc khó khăn do 'bão dịch', lợi nhuận Vinhomes, Vincom Retail vẫn tăng

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán "VHM") đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 49.378 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do công ty bước vào thời kỳ bàn giao lớn với các sản phẩm bàn giao chủ yếu của 4 dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Marina. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2020, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và hoạt động chuyển nhượng dự án được ghi nhận như một khoản thu nhập tài chính, đạt 62.565 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 22.199 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 16.337 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế ghi nhận trong quý 3/2020 đạt 7.502 tỷ đồng, tăng 64% so với quý 2/2020 nhờ khối lượng bàn giao tăng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 4.966 đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản Vinhomes đạt 220.509 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 78.778 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 22% so với thời điểm 31/12/2019.

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020.

Theo đó, trong quý 3/2020, kết quả kinh doanh của Công ty bắt đầu có nhiều dấu hiệu tích cực so với hai quý đầu năm nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt và tình hình kinh doanh của khách đi vào ổn định trở lại.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 3 đạt 1.760 tỷ đồng, tương đương 80% cùng kỳ năm 2019, tăng 8% so với quý trước. Doanh thu cho thuê bất động sản, đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 1.608 tỷ đồng, bằng 89% cùng kỳ năm 2019 và tăng 23% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế quý 3 của Công ty đạt 572 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng tăng 67% so với quý trước.

Trong quý 3/2020, Công ty tiếp tục giải ngân thêm gói hỗ trợ 145 tỷ đồng, đồng hành cùng khách thuê trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh. Trước đó, gói hỗ trợ 675 tỷ cũng đã giải ngân trong sáu tháng đầu năm.

Tính đến hết ngày 30/9/2020, Vincom Retail đang vận hành 79 TTTM hoạt động tại 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt khoảng 1,6 triệu m2.

Hiền Anh