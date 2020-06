Tiền điện cao vọt gấp 3: Dân 'sốc', Điện lực Hà Nội thấy bình thường

Theo tìm hiểu của PV, nhiều hộ dân ở các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Thanh Trì… rất bất ngờ với thông báo tiền điện của kỳ hóa đơn tháng 6 bỗng dưng tăng chóng mặt.

Người dân nhiều quận, huyện ở Hà Nội rất sốc” vì tiền điện tăng cao bất thường gấp 3 lần.

Khi nhận được thông báo tiền điện kỳ hóa đơn tháng 6 từ Công ty Điện lực quận Hai Bà Trưng, chị Thu Hồng ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vô cùng bất ngờ khi tiền điện tháng này lại tăng phi mã.

Chia sẻ với PV, chị Hồng bức xúc: “Gia đình tôi sử dụng hai công tơ điện, hàng tháng chỉ mất vài trăm ngàn đồng, ngay như tháng trước từ 7/4 đến 6/5 tổng số tiền điện cả hai công tơ nhà tôi chưa đến 600.000 đồng, vậy mà đột ngột tiền điện tháng này “nhảy” lên gần 1,7 triệu đồng khiến tôi rất sốc”.

Chị Hồng cho biết, đồ điện tử trong gia đình không có gì tăng thêm so với tháng trước, gia đình chị chỉ sử dụng duy nhất một chiếc điều hòa và thường chỉ bật vào ban đêm những hôm nắng nóng.

“Dù trời nắng nóng hơn, bật điều hòa cũng tiêu hao nhiều điện năng hơn nhưng cũng không thể tiêu thụ quá nhiều so với tháng trước như vậy. Không thể chỉ do trời nắng nóng mà tiền điện lại tăng gấp 3, thêm những 1,1 triệu đồng. Tôi thấy rất vô lý và đã gọi điện đến Công ty Điện lực quận Hai Bà Trưng để yêu cầu nhân viên đến kiểm tra và giải thích lý do vì sao tiền điện nhà tôi tháng này tăng bất thường như vậy”, chị Hồng nói.

Tương tự, anh Trần Duy cũng bất ngờ khi nhận được thông báo tiền điện từ Công ty Điện lực quận Long Biên.

Theo thông báo, từ ngày 10/5 đến 9/6, hộ gia đình anh Duy tiêu thụ hết 751 kWh, số tiền phải thanh toán là hơn 1,7 triệu đồng. Trong khi đó, tháng trước (từ ngày 10/4 đến 9/5), gia đình anh Duy chỉ dùng hết 362 kWh và chỉ phải thanh toán số tiền 660.000 đồng.

Anh Duy cho biết, cả hai vợ chồng anh đi làm cả ngày, 2 đứa con cũng đều đi học và chỉ có đến tối gia đình về nhà mới sử dụng điện đun nấu, chiếu sáng và sử dụng 1 chiếc điều hòa cho những ngày nắng nóng. Vì thế, anh Duy cũng không thể hiểu lý do vì sao mà số lượng điện tiêu thụ tháng này bỗng tăng cao bất thường như vậy?

Cũng chỉ thường trả tiền điện hàng tháng ở mức 400.000 đồng, nhưng chị Quỳnh Phương ở khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) cũng rất bất ngờ khi tiền điện tháng này tăng quá nhiều lên mức 1,4 triệu đồng.

Chị Phương cho biết, không chỉ mình gia đình nhà chị nhận được thông báo tiền điện tăng mà rất nhiều gia đình ở khu chung cư Dương Nội cũng nhận được. Gia đình chị Phương chỉ có hai vợ chồng và 1 đứa con, ban ngày hầu như đều đi làm hết và chỉ đến tối cũng mới sử dụng điện cho việc sinh hoạt và bật điều hòa cho những ngày nắng nóng.

Nhiều người dân ở huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũng phản ánh tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba lần so với tháng trước. Kèm theo thông báo về tiền điện, EVN còn gửi thêm tin nhắn để thông báo điện năng tiêu thụ tăng cao hơn 30% so với tháng trước tới khách hàng.

Và lý do vì sao hàng tiền điện tháng này tăng cao bất thường là câu hỏi mà nhiều người dân ở các quận, huyện ở Hà Nội đang cần câu trả lời từ đơn vị cung cấp điện EVN. Bởi theo họ, nếu chỉ trả lời do thời tiết nắng nóng, thiết bị làm mát như điều hòa phải tiêu tốn nhiều điện hơn là chưa đủ.

Trước phản ánh trong kỳ thanh toán tháng 6 tiền điện tăng gấp 3 lần so với tháng trước, đại diện Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN HaNoi) cho biết: "Kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2020 bao gồm cả những ngày nắng nóng gay gắt của tháng 5 và đợt nắng nóng kéo dài đầu tháng 6 (từ 1/6 đến 12/6)".

“Vì thế, nếu khách hàng có kỳ ghi chỉ số từ ngày 16/5/2020 đến ngày 15/6/2020, thì khả năng hóa đơn tiền điện tăng cao, thậm chí tăng gấp đôi, gấp ba là điều rất có thể xảy ra. Bởi nắng nóng, hầu như gia đình nào cũng sử dụng điều hòa nhiệt độ - “thủ phạm” chính làm cho hóa đơn tiền điện tăng cao”- Điện lực Hà Nội lý giải.

Đại diện EVN HaNoi cho biết đơn vị sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của khách hàng và có trách nhiệm kiểm tra, xử lý và giải đáp một cách thỏa đáng.

