Điều ít biết về doanh nghiệp Việt duy nhất được sản xuất pháo hoa

Hình ảnh pháo hoa lung linh trong đêm Giao thừa 2019 tại Hồ Gươm Hà Nội (ảnh Hoàng Nam).

Theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009 về quản lý, sử dụng pháo đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an cho rằng thực tế hiện nay có nhu cầu sử dụng pháo hoa của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm.

Dự thảo nghị định cũng nhấn mạnh: Tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời chỉ được mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo theo giấy phép do cơ quan công an có thẩm quyền cấp…

Thực tế, mỗi dịp Tết Nguyên đán, lượng pháo hoa tầm thấp nhập lậu từ Trung Quốc tràn về Việt Nam khá lớn, số pháo hoa này được tuồn về các tỉnh do các cá nhân tự ý sử dụng trái quy định, chủ yếu trong đêm Giao thừa.

Tại Việt Nam hiện nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị duy nhất được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao sản xuất, cung ứng pháo hoa nổ, pháo hoa phục vụ cho các trường hợp được phép bắn pháo hoa nổ.

Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 là một doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất thuốc nổ, phụ kiện nổ công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp khai thác, xây dựng trong cả nước; sản xuất các sản phẩm tín hiệu và an toàn hàng hải; sản xuất các loại pháo hoa, pháo hỏa thuật phục vụ các dịp lễ hội và xuất khẩu, đồng thời sản xuất các mặt hàng quốc phòng phục vụ Quân đội.

Hình ảnh pháo hoa Ngôi sao đỏ - Red star của Công ty Z121 (ảnh: Z121).

Tiền thân của công ty là Nhà máy Z21, ra đời từ năm 1966, có nhiệm vụ tham gia sản xuất các sản phẩm phục vụ nền kinh tế quốc dân, với các mặt hàng chính là kíp nổ đốt, kíp nổ điện, thuốc nổ phục vụ công nghiệp khai thác mỏ, xây dựng, giao thông vận tải.

Năm 1997, Nhà máy Z121 đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất pháo hoa quy mô lớn, sản phẩm pháo hoa của Nhà máy đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Nhật Bản và Mỹ, đồng thời phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật pháo hoa của đông đảo nhân dân trong các dịp lễ tết, lễ hội, được nhân dân cả nước đánh giá cao.

Năm 2001, Nhà máy đã nghiên cứu và sản xuất thành công pháo hoa tầm thấp. Năm 2015 hoàn thành dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất pháo hoa và kho chứa vật tư quốc phòng hiện đại, đáp ứng sản xuất pháo hoa cung cấp cho trị trường trong và ngoài nước. Những đặc điểm ưu thế riêng, sản phẩm đã được Chính phủ cho sử dụng trong dịp tết cổ truyền và lễ hội trong phạm vi cả nước.

Hình ảnh pháo hoa Giàn hoa cúc kép - Double Muti Ascociate Fireworks Set của Công ty Z121 (ảnh: Z121).

Z121 có hơn 100 nhà xưởng lớn nhỏ, trong đó có khoảng 60 nhà sản xuất pháo hoa. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mỗi nhà xưởng đều xây cách xa nhau và nằm tách biệt sau những ụ đồi được phủ kín bởi loại cỏ đặc biệt nhập khẩu từ Nhật Bản. Ụ này cách ụ kia vài chục mét, có chỗ hàng trăm mét. Riêng với nhà sản xuất pháo hoa phải cách nhau ít nhất 200m.

Hiện nay, Công ty đã trở thành doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thuốc nổ, phụ kiện nổ phục vụ ngành công nghiệp khai thác và xây dựng; đồng thời cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất pháo hoa, hỏa thuật phục vụ các dịp lễ hội trên cả nước và xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Lào… trở thành một trong những doanh nghiệp quốc phòng tham gia đắc lực vào phát triển kinh tế đất nước.

Hiền Anh