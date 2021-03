Chuyên gia tài chính: “Kênh ngân hàng vẫn là nơi đầu tư an toàn, chắc chắn'

Trong khi đó, chứng khoán hay vàng đều là những kênh đầu tư tuy lợi nhuận cao nhưng rủi ro, đặc biệt trong giai đoạn biến động của dịch bệnh.

Năm 2020 vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, nền kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục tăng trưởng dương ở hầu hết các nhóm ngành. Nhờ đó, thị trường chứng khoán cuối năm chứng kiến sự bùng nổ số lượng tài khoản đăng ký mới, nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư. Trong khi đó, bất động sản được giới chuyên gia dự đoán cũng là một kênh thu hút sự chú ý khi hàng loạt dự án xây dựng trải khắp Việt Nam được thông qua,

Tuy nhiên phải thừa nhận, bất động sản hay chứng khoán không phải là kênh đầu tư phổ biến dành cho đại đa số người dân có nhu cầu kiếm lời. Bởi vì thị trường chứng khoán thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những thông tin không tốt do các dự báo suy giảm của các nền kinh tế thế giới (Hoa Kỳ, châu Âu…), tình hình xung đột tại một số khu vực khiến người dân rơi vào tình trạng “mua đỉnh bán đáy”, đầu tư nhiêu nhưng lời chẳng được bao nhiêu.

Còn bất động sản mặc dù đang trong chu kỳ tăng trưởng khả quan nhưng đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu rất lớn, kiến thức chắc chắn để không rơi vào bẫy “bong bóng” đất đai. Các kênh khác như vàng gần như không còn hấp dẫn; mạng lưới tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro về chính sách khi chưa được hợp pháp hóa tại Việt Nam.

Nhiều kênh đầu tư tuy sinh lời nhưng rủi ro, mạo hiểm. (Ảnh min họa. Nguồn: Internet)

Theo nhiều chuyên gia tài chính, mỗi người sẽ có một mục tiêu khác nhau khi lựa chọn kênh đầu tư nhưng tiền gửi ngân hàng luôn là kênh hấp dẫn nhất. Tính hấp dẫn không chỉ đến từ lãi suất mà còn được nhìn nhận qua tính an toàn và tiện lợi về thanh khoản. Tuy lãi suất tiết kiệm hiện tại duy trì ở mức từ 5-7%/năm, có thấp hơn so với trước kia nhưng ổn định mà lại an toàn, chắc chắn trong bối cảnh hiện nay vì được ngân hàng cam kết trả gốc và lãi trong thời gian gửi tiền.

“Gửi tiết kiệm là kênh đầu tư truyền thống, phổ biến trên thế giới và càng phổ biến ở Việt Nam. Ngay cả trong dịch bệnh thì năm 2020, hệ thống ngân hàng giảm lãi suất nhưng huy động vốn trong dân cư vẫn tăng khoảng 13%. Năm 2021 cũng được dự báo tăng tương ứng 11-12% để đảm bảo tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu của cơ quan quản lý. Lãi suất dù rơi xuống tương đối thấp nhưng vẫn hấp dẫn, vì còn thực dương so với kỳ vọng lạm phát”, Tiến sĩ Cấn Văn Lực - chuyên gia tài chính ngân hàng chia sẻ trong một bài nói gần đây.

Chị Mỹ Lương (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ, ban đầu chị muốn sử dụng số tiền 100 triệu tích góp sau thời gian làm việc vất vả để “lướt sóng” chứng khoán nhưng sau khi tìm hiểu thấy trình độ chưa đủ để đầu tư cũng như thời gian không cho phép nên đã quyết định gửi ngân hàng cho yên tâm.

“Tôi gửi tiết kiêm ngay tại ngân hàng VPBank gần nhà. Một phần vì thuận tiện, lãi suất rõ ràng và các chính sách chăm sóc khách hàng khá tốt. Các bạn của tôi cũng tư vấn nên gửi tiền tại đây để nhận được khoản sinh lời tốt và nhiều cơ hội trúng thưởng, quà tặng hấp dẫn từ các chương trình ưu đãi, khuyến mãi mà VPBank tổ chức”, chị Lương tâm sự.

Theo tìm hiểu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, VPBank đang nổi lên là nhà băng uy tín, chất lượng dịch vụ khách hàng tốt, chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho người tiêu dùng. Gần đây nhất, từ nay đến hết ngày 01/4/2021, ngân hàng này đang triển khai chương trình khuyến mãi “Tiết kiệm đón lộc - May mắn dài lâu” trên toàn quốc, gửi tặng khách hàng nhiều phần quà phong phú, đa dạng với 100% cơ hội trúng thưởng.

Chương trình khuyến mãi nhiều ưu đãi của VPBank.

Cụ thể, với mỗi 20 triệu đồng trở lên với hình thức gửi tiết kiệm online hoặc mỗi 200 triệu đồng với kênh giao dịch tại quầy, tất cả khách hàng mới sẽ được nhận một lượt chơi may mắn với tổng giá trị lên đến 2,6 tỷ đồng, trong đó có 02 giải đặc biệt “Trâu vàng may mắn”, trị giá 50 triệu đồng/giải.

Khi mở sổ tiết kiệm thành công, VPBank sẽ gửi một liên kết cho khách hàng tham gia quay số thông qua email, tin nhắn SMS hoặc thông báo trực tiếp trên ứng dụng VPBank Online. Đây là liên kết đã được mã hóa và bảo mật cao nhất từ ngân hàng, khách hàng chỉ cần nhấn vào đường link đó và chọn bao lì xì mong muốn, tuyệt đối không phải đăng nhập hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản nào khác. Ngay sau đó, khách hàng sẽ biết mình may mắn nhận được phần thưởng nào qua thông báo: “Chúc mừng quý khách hàng đã nhận được phần quà…” từ VPBank.

Trong vòng 30 - 45 ngày làm việc kể từ khi thông báo danh sách trúng thưởng, Ngân hàng sẽ tiến hành trả thưởng cho khách hàng theo từng loại quà tặng.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể thu thập thêm mã dự thưởng bằng cách kích hoạt thẻ ghi nợ quốc tế (IDC) hoặc thực hiện chuyển tiền quốc tế trên ứng dụng VPBank Online. Mã dự thưởng này sẽ được thống kê theo tuần và thông báo đến khách hàng qua email trước từng kỳ quay số. Kết quả liên tục được cập nhật trên Facebook với giải thưởng tuần cao nhất là 01 bao lì xì Thịnh vượng giá trị 9.999.999 đồng.

Theo đại diện VPBank, chỉ còn 2 tuần nữa là chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc nên người dân hãy nhanh chân để nhận các phần quà giá trị từ ngân hàng. Với nỗ lực, quyết tâm và nền tảng công nghệ - tài chính vượt trội, VPBank mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tốt nhất, hiện đại nhất, khẳng định vị thế “Top 250 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu” của Brand Finance và 3 năm liên tiếp nhận danh hiệu “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cùng Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem thêm tại https://tietkiem.vpbank.com.vn/hoặc liên hệ hotline: 1900 545 415.

Phương Dung