Vì sao Ấn Độ nối gót châu Âu 'khai tử' Huawei và ZTE của Trung Quốc?

Mới đây, Bộ Truyền thông Ấn Độ đã ra thông báo cho phép các nhà sản xuất thiết bị viễn thông toàn cầu như Sony Ericsson, Nokia và Samsung tham gia thử nghiệm 5G ở Ấn Độ, nhưng các công ty Trung Quốc như Huawei, ZTE không có tên trong danh sách này.

Theo Bloomberg, do đối đầu và xung đột ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, các nhà khai thác viễn thông Ấn Độ đã liên tục tránh hợp tác với các công ty viễn thông Trung Quốc trong lĩnh vực 5G.

Huawei và ZTE là hai công ty “đình đám” của Trung Quốc. Nguồn: Sina.

Báo cáo cũng tin rằng quyết định của các nhà khai thác viễn thông Ấn Độ trong việc “khai tử” Huawei và ZTE của Trung Quốc là hành động phối hợp với Mỹ, Anh và Australia.

Theo Hãng tin Bloomberg, một loạt nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây tại Ấn Độ như Bharti Airtel, Reliance Jio Infocomm, Vodafone Idea và Mahanagar Telephone Nigam (thuộc sở hữu nhà nước) chọn hợp tác với các công ty Ericsson, Nokia, Samsung Electronics thay vì các "ông lớn" Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Thông cáo phát đi ngày 4/5 của Trung tâm Phát triển viễn thông của Ấn Độ cho biết cụ thể hơn việc này. Theo đó, để triển khai các chương trình thí điểm mạng 5G, Hãng Reliance Jio sẽ sử dụng công nghệ do họ tự phát triển. Theo Reuters, cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra thiết bị và công nghệ 5G trong các môi trường khác nhau.

Với việc nâng cấp hơn nữa các ứng dụng mạng, các nhà khai thác viễn thông Ấn Độ đang mong muốn tung ra mạng không dây tốc độ cao để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trong các lĩnh vực như truyền thông, trò chơi và giải trí.

Bloomberg đưa tin, mặc dù Ấn Độ trước đây đã sớm đồng ý cho phép Huawei tham gia thử nghiệm 5G, nhưng sau đó lập trường của Ấn Độ đối với Huawei đã trở nên cứng rắn, nhất là từ sau khi hai nước xung đột tại khu vực biên giới vào năm 2020.

Sau đó, Ấn Độ cấm ứng dụng mạng xã hội TikTok của Công ty ByteDance (Trung Quốc) và hàng chục ứng dụng phổ biến khác do Trung Quốc phát triển với lý do lo ngại nguy cơ an ninh.

Theo báo cáo của Reuters, hiện, cả ZTE và Huawei đều từ chối bình luận về thông báo được Bộ Truyền thông Ấn Độ đưa ra vào ngày 4/5 và vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, Ấn Độ đang đối xử không công bằng với các công ty Trung Quốc trong việc tham gia xây dựng mạng 5G của Ấn Độ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ấn Độ “bất công” với công ty Trung Quốc.

Hôm 10/3, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua một sửa đổi đối với đặc điểm kỹ thuật cấp phép viễn thông, yêu cầu từ ngày 15/6, tất cả các công ty viễn thông chỉ mua thiết bị từ các nhà cung cấp "đáng tin cậy" được các cơ quan chỉ định phê duyệt. Điều này có nghĩa là Ấn Độ chính thức khai tử Huawei của Trung Quốc, do công ty này đang bị nhiều quốc gia trên thế giới cấm giao dịch vì tin rằng, Huawei là công ty tình báo của Trung Quốc.

Thời gian qua, chính quyền các nước Mỹ, Anh và Australia cũng đã tuyên bố không chào đón các doanh nghiệp cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc tham gia phát triển hạ tầng mạng 5G tại nước họ.

Washington nhiều lần bày tỏ quan điểm lo ngại về các lỗ hổng bảo mật có thể đe dọa an ninh quốc gia trong các thiết bị hạ tầng mạng 5G do Trung Quốc phát triển. Các hãng công nghệ Trung Quốc từng nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Anh cũng khẳng định, đã nắm trong tay những bằng chứng vững chắc về việc Huawei cài "cổng sau" thu thập dữ liệu cho chính quyền Bắc Kinh, dù trong suốt thời gian qua các lãnh đạo của Huawei liên tục lên tiếng về các cáo buộc của Anh mà họ cho là sai trái.

Ngoài các nước trên, Công ty Orange Bỉ (chi nhánh của Orange Pháp) cho biết đã chọn thiết bị vô tuyến của Nokia để thay mới các mạng hiện có của công ty và giới thiệu mạng 5G tương lai của công ty.

Công ty viễn thông Bỉ và đối thủ cạnh tranh địa phương Proximus đã quyết định dần thay mới thiết bị di động do Huawei sản xuất tại Bỉ và Luxembourg bằng thiết bị của Nokia. Hai công ty này nằm trong số những công ty thương mại đầu tiên ở châu Âu loại thiết bị của Huawei ra khỏi mạng Internet di động 5G.

Đức Trí (lược dịch)