Tình hình Nga-Ukraine: Mỹ không có vũ khí hóa học và sinh học ở châu Âu

Tổng thống Joe Biden đảm bảo rằng Mỹ không có vũ khí sinh học và hóa học ở châu Âu.

“Tôi đảm bảo điều đó không đúng sự thật”, ông Biden nói tại cuộc họp với các đại diện doanh nghiệp hôm 21/3.

Theo ông Biden, Ukraine cũng không có các cơ sở như vậy.

“Việc các nhà chức trách Nga đổ lỗi cho Mỹ và Ukraine là có lý do, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) đang cân nhắc sử dụng cả hai loại vũ khí này”, Tổng thống Biden nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã tổ chức một buổi thuyết trình, theo đó, Mỹ đã chi hơn 200 triệu USD cho hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine, nơi tham gia vào chương trình sinh học quân sự của Mỹ.

Ông Zelensky đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề Crimea và Donbass

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng thảo luận về chủ đề Crimea và Donbass với Tổng thống Nga Putin, nhưng không chắc có thể đạt được giải pháp trong cuộc gặp đầu tiên.

“Ngay cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga, tôi đã sẵn sàng nêu ra những vấn đề này, chúng quan trọng đối với chúng tôi về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Nhưng tôi chắc chắn rằng quyết định này sẽ không được đưa ra tại cuộc họp này”, ông Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine.

Nhà Trắng: Ông Biden muốn tránh xung đột ở Ukraine

Cố vấn an ninh mạng Anne Neuberger của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nước này muốn tránh tham gia vào cuộc xung đột bằng mọi giá.

“Mong muốn của tổng thống là tránh chiến tranh bằng mọi giá, chúng tôi sẽ đầu tư vào ngoại giao”, bà Neuberger nói tại một cuộc họp tại Nhà Trắng.

“Tổng thống đã nói rõ rằng chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Nga”, bà Neuberger nói thêm.

Bà Neuberger nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ đáp trả các cuộc tấn công mạng nếu chúng có sự tham gia của Nga.

Nga yêu cầu bỏ phiếu về nghị quyết về Ukraine tại Hội đồng Bảo an LHQ

Một nguồn tin trong Hội đồng Bảo an LHQ nói với RIA rằng, Nga đã yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an LHQ vào hôm thứ Tư (23/3) về dự thảo nghị quyết nhân đạo ở Ukraine.

Theo dự thảo nghị quyết, Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi “một lệnh ngừng bắn có thương lượng để đảm bảo việc sơ tán tất cả thường dân nhanh chóng, an toàn, tự nguyện và không bị cản trở”. Đồng thời, Hội đồng Bảo an LHQ nhấn mạnh sự cần thiết của các bên để thống nhất về việc tạm dừng nhân đạo cho mục đích này.

EU đồng ý phân bổ 500 triệu euro để hỗ trợ Ukraine

Đại diện cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrel cho biết, các Bộ trưởng Ngoại giao EU tại cuộc họp ở Brussels hôm thứ Hai (21/3) đã nhất trí tăng tài trợ hỗ trợ quân sự cho Ukraine thêm 500 triệu euro, tổng cộng lên đến 1 tỉ euro.

“Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận chính trị về việc phân bổ đợt tiếp theo trị giá 500 triệu euro”, ông Borrel nói.

Trước đó, Liên minh châu Âu cho biết, Ủy ban châu Âu đã nhận được yêu cầu tài trợ quân sự cho Ukraine với số tiền hơn 500 triệu euro, và vấn đề điều phối nguồn vốn bổ sung đang được nghiên cứu.

Ông Zelensky đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về đàm phán với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy muốn một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraine để giải quyết các vấn đề thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán với Nga về đảm bảo an ninh hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass và Crimea.

“Các thỏa hiệp cuối cùng trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga sẽ được quyết định bởi một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraine. Điều này liên quan đến các vấn đề đảm bảo an ninh, các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng là Donbass và Crimea”, ông Zelensky cho biết.

Thanh Bình (lược dịch)