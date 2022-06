Tin lời người lạ gọi điện, người phụ nữ suýt mất toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng nhưng may mắn được công an phát hiện kịp thời.

Những kẻ lừa đảo trực tuyến suýt chút nữa đã lấy được toàn bộ số tiền 25 triệu nhân dân tệ (3,7 triệu USD) trong tài khoản ngân hàng của một phụ nữ Trung Quốc. Tuy nhiên, cảnh sát đã kịp thời phát hiện và can thiệp để ngăn chặn hành vi lừa đảo.

Người phụ nữ họ Sun sống ở thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang đã nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ tự xưng là nhân viên tại ngôi trường đào tạo mà con bà từng theo học.

Người phụ nữ suýt mất toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng vì tin lời người lạ gọi điện. (Ảnh: SCMP)

Trong cuộc điện thoại hôm 1/6, người liên lạc điện thoại nói rằng bà Sun sẽ được trả lại tiền học phí mà con bà từng đóng với lý do tình hình tài chính khó khăn của nhà trường đã được giải quyết.

Cuộc gọi này có dãy số bắt đầu bằng 2 số 0 giống với số của đường dây nóng tại trường đào tạo mà con bà Sun từng theo học. Sự trùng hợp này khiến bà Sun mất cảnh giác và tin người lạ gọi điện đúng là nhân viên của trường học, theo Youth Video.

Sau đó, người gọi điện đã hướng dẫn chi tiết bà Sun cung cấp thông tin để nhận lại khoản tiền hơn 7.000 nhân dân tệ (1.040 USD) của nhà trường. Trước đây, trường đào tạo này gặp bê bối tài chính và đơn vị quản lý đã biến mất.

Nhưng cuối cùng, những lời nói của người gọi điện đã không hoàn toàn thuyết phục được bà Sun. Bà Sun đã quyết định tải ứng dụng chống lừa đảo của Bộ Công an Trung Quốc về điện thoại cá nhân.

Kế tiếp, bà Sun tham gia một nhóm chat trên Tencent QQ, nơi thu thập thông tin để trả lại tiền học phí cho các sinh viên từng theo học tại trường đào tạo. Bên dịch vụ chăm sóc khách hàng đã yêu cầu bà Sun cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng và số thẻ căn cước công dân.

Ngay sau đó, bà Sun nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cảnh sát địa phương. Bà Sun lúc này vẫn nửa ngờ nửa tin, dù cảnh sát cảnh báo bà đang bị lừa đảo. Không thể thuyết phục bà Sun qua điện thoại, cảnh sát đã tới tận nhà bà này để giải thích.

“Từ đầu tôi đã tin nhà trường sẽ trả lại tiền học phí, nhưng đáng lẽ tôi không nên tin họ”, bà Sun nói với cảnh sát.

Sau khi chắc chắn tài khoản ngân hàng của bà Sun vẫn được an toàn, cảnh sát thuyết phục người phụ nữ tiếp tục sử dụng ứng dụng chống lừa đảo do Cục Điều tra tội phạm thuộc Bộ Công an Trung Quốc phát triển.

“Tôi từng sử dụng ứng dụng này, nhưng sau đó lại xóa đi vì điện thoại bị đầy dung lượng. Giờ tôi sẽ ghi nhớ sử dụng”, bà Sun nói.

Câu chuyện suýt bị mất toàn bộ tiền tiết kiệm của bà Sun nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người khẳng định nhờ ứng dụng chống lừa đảo mà bà Sun đã không bị mất tiền. Không ít người trách bà Sun đã xóa ứng dụng này dù từng tải về máy điện thoại.

“Bà Sun, liệu bà có thể mua một chiếc điện thoại có dung lượng lớn hơn được không?”, hay “Bằng cách nào mà những kẻ lừa đảo lại biết chính xác ai là người giàu có nhiều tiền để đi lừa?”, là 2 trong số nhiều bình luận của cư dân mạng Trung Quốc.

Song có người lo ngại việc sử dụng ứng dụng của Bộ Công an Trung Quốc có nguy cơ bản thân sẽ bị theo dõi. “Tôi biết ứng dụng này có tính hữu dụng, nhưng liệu chúng ta có nguy cơ bị theo dõi hay không?”, một người hoài nghi cho hay.

Nhằm đối phó trước tình trạng ngày càng nhiều vụ lừa đảo trực tuyến xảy ra ở Trung Quốc, vào tháng 3/2021, Bộ Công an Trung Quốc đã cho ra mắt ứng dụng chống lừa đảo quốc gia. Đây là công cụ để cơ quan chức năng xác định chính xác các hành vi lừa đảo trên mạng.

Theo giới chức Trung Quốc, vào năm 2021, ứng dụng chống lừa đảo đã ngăn những kẻ phạm tội đánh cắp số tiền hơn 320 tỉ nhân dân tệ (48 tỉ USD), và bảo vệ tài khoản ngân hàng của hơn 28 triệu người.

Minh Thu (lược dịch)