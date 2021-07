Số phận của Nord Stream 2 ra sao thời hậu Merkel?

Trước đó, bất chấp tỷ lệ ủng hộ đang ở mức cao hơn 70%, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ 5 và đang dọn đường cho người kế nhiệm sẽ xuất hiện trước cuối năm nay.

Theo các nhà quan sát, Đức với tư cách là trụ cột của dự án châu Âu, hỗ trợ và quyết định một phần chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU). Berlin cũng không tranh cãi về các biện pháp trừng phạt mà Brussels áp đặt đối với Nga liên quan đến việc sáp nhập Crimea.

“Do đó, với việc chủ trương xây dựng Nord Stream 2, Đức chỉ đơn giản là phục vụ lợi ích của EU. Điều này có nghĩa là sự thay đổi lãnh đạo ở Berlin sẽ không ảnh hưởng đến đường ống và quan hệ với Moscow theo bất kỳ cách nào”, ông Marsili nhận định.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo nhà báo của National Interest, trước đây không ai phản đối Đường ống dẫn khí xuyên Adriatic (TAP) chạy từ biên giới Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ đến miền nam Italy. Công ty - nhà điều hành của TAP đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ với Brussels và bản thân đường ống này ở Liên minh Châu Âu đã được công nhận là một “dự án vì lợi ích chung”.

“Vì vậy, sự khác biệt về thái độ đối với Nord Stream 2 và tác động của đường ống này đối với quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga là không rõ ràng”, ông Marsili kết luận.

Người Đức phẫn nộ bởi lập trường của Mỹ với Nord Stream 2

Tạp chí Der Spiegel của Đức đã đăng một bài báo về kết quả cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Washington, trong đó đề cập đến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm, bà Merkel nói rằng, bà đã thảo luận về Nord Stream 2 với Tổng thống Mỹ trong bối cảnh quan hệ với Nga và Ukraine. Thủ tướng Merkel nhấn mạnh, lập trường của Đức và Mỹ đối với dự án này là khác nhau. Bà Merkel nói thêm, Ukraine vẫn là một quốc gia trung chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu.

Tuy nhiên, Der Spiegel viết, các đối tác đã không đạt được sự thống nhất trong việc đánh giá đường ống dẫn khí đốt. Đồng thời, đã có sự phản đối đối với Nord Stream 2 ở Mỹ trong vài năm, chúng ảnh hưởng đến tất cả các bên.

“Rõ ràng Mỹ quan tâm đến việc cung cấp khí đốt hóa lỏng sang châu Âu. Vì vậy, một đường ống dẫn khí đốt thuận tiện từ Nga giống như một chướng ngại vật với nước này. Không rõ đối tác đáng tin cậy của Mỹ như thế nào, dưới thời ông Trump, các nhiệm vụ khác nhau đã được thảo luận và đưa ra để thúc đẩy lợi ích của Washington. Và dưới thời ông Biden, không có điều gì trong số này bị hủy bỏ. Không có mối đe dọa và cuộc tấn công trực tiếp nào như vậy vào Nga”, một người dùng có tên Supergrobi để lại bình luận.

“Đã có sự phản đối đối với Nord Stream 2 ở Mỹ trong vài năm, chúng ảnh hưởng đến tất cả các bên. Và vì lý do gì mà sự phản kháng này lại nảy sinh, không ai giải thích được. Sự phản đối này không thể chỉ phụ thuộc vào mong muốn xuất khẩu của ngành công nghiệp đá phiến dầu!”, người dùng Supergrobi bình luận thêm.

“Tại sao khí đốt của Nga nhất thiết phải được cung cấp thông qua Ukraine, tôi không hiểu. Do cuộc cách mạng năng lượng, theo tôi, việc từ bỏ than đá là quá sớm. Chúng tôi sẽ cần rất nhiều khí đốt trong tương lai để thay thế nhiệt điện than và các nhà máy điện mà không vướng mắc các vấn đề chính trị theo hợp đồng và các hóa đơn thanh toán. Về mặt này, Nga cho đến nay vẫn là một nhà cung cấp đáng tin cậy”, người dùng mycatandme nhấn mạnh.

“Điều mà ông Biden hiểu lầm là Nord Stream 2 không khiến Đức phụ thuộc nhiều hơn vào Nga, nó khiến chúng tôi độc lập hơn với Ukraine”, người dùng khác bày tỏ quan điểm.

Trước đó, Giám đốc điều hành công ty Nord Stream 2 AG, ông Matthias Warnig trong cuộc phỏng vấn của báo Handelsblatt cho biết, dự án Nord Stream 2 sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 8 này và cho tới nay, dự án đã hoàn thành 98% khối lượng công việc, trong khi một trong hai đường ống đã hoàn tất.

Ông Warnig nhấn mạnh mục đích của công ty là đưa đường ống vào vận hành trong năm nay, sau khi đáp ứng được mọi yêu cầu về thủ tục phê duyệt cũng như các tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế, dù việc Mỹ đe dọa trừng phạt, gây trì hoãn dự án đã gây nhiều khó khăn cho việc xin các giấy chứng nhận cũng như gây thiệt hại cho dự án hàng trăm triệu USD.

Lãnh đạo công ty cũng cho biết việc kiểm tra lại, thường phải mất từ 2-3 tháng, đối với một trong hai đường ống đã được tiến hành, trong đó bao gồm cả việc đáp ứng các tiêu chuẩn để vận chuyển hydro qua một trong hai đường ống trong 10 năm tới.

