Ông Biden ra lệnh ‘nóng’ trước tình hình dịch bệnh, Omicron ghi nhận ở 106 quốc gia

“Tôi đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc điều động thêm 1.000 quân để giúp nhân viên các bệnh viện địa phương và nâng cao năng lực điều trị của họ”, TASS dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Biden cho biết, việc chuyển giao các đội y tế đã bắt đầu. Các bác sĩ và y tá đã đến các bang Wisconsin và Indiana.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng, việc thiếu nhân viên y tế là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đối với các bệnh viện trong bối cảnh lây lan của biến chủng Covid-19 mới tại nước này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh ‘nóng’ trước tình hình dịch bệnh. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Wall Street Journal trích dẫn thông tin từ các quan chức y tế Mỹ, các bệnh viện của nước này chưa sẵn sàng cho sự gia tăng số lượng bệnh nhân nhiễm chủng Omicron và đã trải qua tình trạng thiếu giường bệnh viện. Hơn nữa, các bác sĩ cảnh báo, tình hình còn trầm trọng hơn do thiếu nhân lực y tế.

Cũng theo ông Biden, Mỹ đã sẵn sàng cho một đợt gia tăng mới về tỷ lệ nhiễm Covid-19 và sẽ không để tình trạng này lặp lại vào tháng 3/2020, khi dịch bệnh này lần đầu tiên tấn công đất nước.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình trước quốc gia, ông Biden thông báo rằng, chủng Omicron với khả năng lây nhiễm cao bất ngờ “thống trị” ở Mỹ. Theo ông tình trạng này là đáng lo ngại, nhưng không hoảng sợ và không có bất kỳ kế hoạch đóng cửa các ngành của nền kinh tế, như trường hợp của năm 2020.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho những gì sắp tới. Vào tháng 3/2020, chúng tôi chưa sẵn sàng. Giờ đây, chúng tôi đã dự trữ đủ quần áo bảo hộ, khẩu trang và máy thở để đối phó với sự gia tăng số ca nhập viện ở những người chưa được tiêm chủng”, ông Biden khẳng định.

Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng gửi tiền ngay lập tức đến nơi cần thiết”.

Ông Biden gọi 200 triệu người Mỹ được tiêm chủng là sự khác biệt chính kể từ tháng 3/2020. Ông chủ Nhà Trắng cũng đảm bảo rằng, tiêm chủng và tái tiêm chủng tiếp tục mang lại sự bảo vệ cao chống lại bệnh nặng, nhập viện và tử vong.

Liên quan đến tình hình sức khỏe Tổng thống Biden, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói, ông Biden cảm thấy tuyệt vời.

Theo bà Psaki, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảm thấy vẫn khỏe dù đã tiếp xúc với một nhân viên Nhà Trắng bị mắc Covid-19.

“Tôi đã dành vài giờ với tổng thống, ông ấy cảm thấy rất tuyệt”, bà Psaki nói tại cuộc họp giao ban.

Trước đó có thông tin cho rằng một nhân viên Nhà Trắng tiếp xúc với ông Biden vào ngày 17/12 đã bị mắc Covid-19. Sau đó, ông Biden đã vượt qua các bài kiểm tra y tế nghiêm ngặt. Đồng thời, Tổng thống Mỹ không có kế hoạch tự cách ly.

WHO: Omicron ghi nhận ở 106 quốc gia

Theo trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các trường hợp nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận ở 106 quốc gia trên thế giới.

WHO: Omicron có mặt ở 106 quốc gia. (Ảnh: Global Look Press)

Bản tin dịch tễ học hàng tuần của WHO cho biết: “Tính đến ngày 21/12, chủng Omicron đã được tìm thấy ở 106 quốc gia”.

WHO cho biết, 96% mẫu bệnh phẩm Covid-19 giải trình tự gen toàn cầu có sự hiện diện của biến chủng Delta, giảm so với tỷ lệ 99,2% của tuần trước đó. Tỷ lệ này của Omicron là 1,6%, tăng so với 0,4% tuần trước đó.

“Bằng chứng gần đây cho thấy biến chủng Omicron có lợi thế tăng trưởng so với Delta và đang lây lan nhanh chóng, thậm chí ở cả những nước có tỷ lệ miễn dịch trong dân số cao”, WHO thông báo.

“Do số ca nhiễm tăng nhanh, nên hệ thống y tế có thể trở nên quá tải. Dữ liệu ban đầu cho thấy, Omicron có thể làm giảm lượng kháng thể trung hòa ở người đã tiêm vắc xin và người từng mắc Covid-19, dấu hiệu cho thấy biến chủng này có thể né một phần miễn dịch”, báo cáo của WHO cho hay.

Theo đó, WHO cảnh báo, do những yếu tố này, “rủi ro tổng thể liên quan đến biến thể mới mà Omicron gây ra vẫn rất cao”.

Được biết, Omicron là biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Biến chủng này được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi và Nam Phi là quốc gia đầu tiên cảnh báo với thế giới về Omicron. Dữ liệu về biến chủng Omicron vẫn còn rất hạn chế, nhưng số ca nhập viện ở Anh và Nam Phi đang có xu hướng tăng.

Thanh Bình (lược dịch)