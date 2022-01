Ông Biden đang trải qua một mùa đông khó khăn

Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trải qua một “mùa đông tồi tệ” do quan hệ căng thẳng với Nga, lạm phát kỷ lục và làn sóng Covid-19 mới.

Nhà báo Josh Wingrove của Bloomberg đã dự đoán một tương lai như vậy đối với nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Wingrove tin rằng, các sự kiện trong những tháng gần đây đã làm “lu mờ” thêm số phận chính trị và quỹ đạo của nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden.

Nhà báo Wingrove nhớ lại, tỷ lệ lạm phát đã đạt mức tối đa kể từ năm 1982, cũng như tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 đang rất báo động và các cuộc đàm phán với Nga, Iran không mang lại đột phá như mong đợi.

Đồng thời, xếp hạng của đảng Dân chủ và bản thân ông Biden đang đi xuống và đảng Dân chủ có nguy cơ mất đa số tại Thượng viện và Hạ viện sau cuộc bầu cử năm 2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Shutterstock)

Một số sáng kiến ​​chính sách trong nước của ông Biden, bao gồm lệnh tiêm chủng bắt buộc đã thất bại do sự can thiệp của Tòa án tối cao. Theo đó, dẫn đến sự chia rẽ cũng đang nảy sinh trong chính đảng Dân chủ, khi phe cấp tiến của đảng này không hài lòng với tốc độ cải cách xã hội.

Trước đó, có thông tin cho rằng, xếp hạng của ông Biden đã giảm từ 36% xuống 33% bằng với mức thấp nhất ông Trump từng nhận được vào giữa năm 2017 và tháng 1/2021, sau khi nổ ra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hơn một nửa số người Mỹ không hài lòng với các quyết định của người đứng đầu Nhà Trắng. Đặc biệt, 53% người được hỏi tin rằng ông Biden không đủ khả năng để làm tổng thống. 13% người tham gia khảo sát khác không bày tỏ ý kiến.

Những người tham gia khảo sát chủ yếu không hài lòng về ông Biden trong ba lĩnh vực chính gồm kinh tế, chính sách đối ngoại và biện pháp ứng phó Covid-19.

Quan điểm không tán thành với ông Biden được ghi nhận ở hầu hết các nhóm nhân khẩu học, chỉ có thành viên đảng Dân chủ và người gốc Phi duy trì quan điểm tích cực về tổng thống. Tuy nhiên, tỷ lệ thành viên đảng Dân chủ tán thành hiệu suất công việc của ông Biden cũng giảm từ 87% xuống còn 75%.

Trước làn sóng Covid-19 mới, Chính quyền Tổng thống Biden sẽ điều các đội y tế gồm bác sĩ, y tá quân đội đến 6 tiểu bang để hỗ trợ các bệnh viện đang quá tải vì dịch Covid-19. Sáu bang được chính quyền liên bang hỗ trợ bao gồm New York, New Jersey, Ohio, Rhode Island, Michigan và New Mexico.

Đồng thời, ông Biden cũng chỉ đạo mua thêm 500 triệu kit xét nghiệm Covid-19 nhằm giúp đáp ứng nhu cầu trên toàn quốc trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lan rộng.

Thanh Bình (lược dịch)