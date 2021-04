Mỹ tiếp tục tung đòn trừng phạt, trục xuất nhà ngoại giao Nga?

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định áp đặt lệnh trừng phạt với 12 cá nhân người Nga bao gồm các quan chức trong chính phủ và cơ quan tình báo. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ ban hành lệnh trừng phạt với 20 cơ quan của Nga bị cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ và vụ tấn công vào công ty an ninh mạng SolarWinds.

Chia sẻ với Bloomberg vào ngày 14/4, nguồn tin từ Nhà Trắng còn nhắc tới việc Mỹ cũng sẽ trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga.

Mỹ được cho tiếp tục tung đòn trừng phạt và trục xuất nhà ngoại giao Nga vào đầu tuần tới. (Ảnh minh họa)

Điều này hoàn toàn trái với tuyên bố vào sáng sớm ngày 14/4, khi Nhà Trắng nhấn mạnh chính quyền Mỹ đang hy vọng xây dựng mối quan hệ ổn định với Nga thiên về đoán được chứ không chỉ dựa trên niềm tin giữa hai nước.

Hồi tuần trước, Bloomberg từng đưa tin chính phủ Mỹ đã hoàn thành bản đánh giá tình báo liên quan tới những nghi ngờ về vai trò của Nga trong vụ tấn công mạng nhằm vào công ty an ninh mạng SolarWinds và can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng đã cân nhắc có hành động chống lại các nhà ngoại giao Nga bao gồm áp đặt lệnh trừng phạt với những cá nhân thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các cơ quan bị cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ.

Hồi giữa tháng Ba, tình báo Mỹ đã cho công bố một bản báo cáo mới nghi ngờ Tổng thống Putin chỉ đạo “các hoạt động gây ảnh hưởng” của chính phủ Nga để hạ thấp ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, cũng như can thiệp vào chuyện nội bộ chính trị của Mỹ. Nhiều nguồn tin cho rằng, Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Nga vào đầu tuần tới.

Về phần mình, điện Kremlin nhấn mạnh bản báo cáo trên là “hoàn toàn vô căn cứ và vô lý”, và tin rằng Mỹ đang dùng báo cáo làm cái cớ để ban hành các lệnh trừng phạt mới.

"Nga không can thiệp vào bầu cử Mỹ, không có chuyện can thiệp vào các chiến dịch tranh cử của bất cứ ứng cử viên nào”, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Cũng theo ông Peskov, chính sách áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ chỉ khiến các mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng.

Hồi tháng Ba, trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Biden tuyên bố ông Putin sẽ phải “trả giá” trước những nghi ngờ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Thậm chí, ông Biden còn gọi nhà lãnh đạo Nga là “sát nhân”. Đáp trả, ông Putin chỉ nói “tôi chúc ông ấy khỏe” và mời ông Biden tham gia các cuộc đối thoại trực tuyến.

Đáng nói, sau khi ông Biden gọi ông Putin là “sát nhân”, đại sứ quán Nga tại Mỹ đã nhận được rất nhiều thư từ công dân Mỹ để gửi lời xin lỗi sau tuyên bố gây tranh cãi của ông chủ Nhà Trắng.

Liên quan tới vụ tấn công vào công ty an ninh mạng SolarWinds, các cơ quan chính phủ Mỹ nghi ngờ mục đích của hành động này là nhằm thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định thủ phạm thực hiện vụ tấn công chưa tiếp cận được các thông tin mật.

Phía Nga cũng đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận việc tấn công vào các mạng lưới máy tính của chính phủ Mỹ và khẳng định đây là những lời cáo buộc vô căn cứ.

