Khoảnh đất chỉ nhỉnh hơn miếng pizza bán giá ‘đắt khét’ ở New York, Mỹ

Khoảnh đất chỉ nhỉnh hơn miếng pizza cỡ lớn, nhưng được bán với giá 'đắt khét' ở thành phố New York của Mỹ.

Thành phố New York của Mỹ không thiếu những mảnh đất lớn bị bỏ hoang tại các dự án xây dựng. Tuy nhiên, điều đặc biệt là một khoảnh đất chỉ lớn hơn miếng pizza một chút mang tên Hess Triangle lại được công nhận là tài sản cá nhân, và không ai có thể xâm phạm kể cả chính phủ Mỹ.

Câu chuyện về khoảnh đất hình tam giác cân với một cạnh dài 65 cm và hai cạnh còn lại dài 70 cm có tổng diện tích 0,32 m2 được bắt đầu vào năm 1910. Vào thời điểm này, thành phố New York muốn mở rộng con đường và xây tuyến tàu điện ngầm mới tại đại lộ 7. Do đó, trong bản đồ quy hoạch, 253 tòa nhà bị tháo dỡ bao gồm tòa chung cư 5 tầng Voorhis thuộc sở hữu của ông David Hess.

Miếng đất chỉ có diện tích 0,32 m2 được bán với giá "đắt khét" ở New York, Mỹ. (Ảnh: Oddity Central)

Tuy nhiên, doanh nhân người Mỹ và gia đình lại không chấp nhận quyết định của chính quyền thành phố nên đã đi kiện. Mọi chuyện chỉ kết thúc vào năm 1913 khi mọi phương án kiện tụng đều không mang lại kết quả. Gia đình ông Hess đành ngậm ngùi nhìn tòa nhà 5 tầng bị phá bỏ.

Nhưng vào năm 1928, khi kiểm tra lại thông tin trong các giấy tờ bất động sản, gia đình của ông Hess phát hiện chính quyền New York đã bỏ sót một khoảnh đất nhỏ nằm ở góc đường có diện tích 0,32 m2. Và khoảnh đất này không nằm trong dự án bị giải tỏa. Họ nhanh chóng làm các thủ tục để xác nhận quyền sở hữu đối với miếng đất hình tam giác.

Dù chính quyền New York đã vận động gia đình ông Hess quyên tặng miếng đất tý hon cho thành phố, nhưng họ không nhận được cái gật đầu. Đây chính là lý do Hess Triangle, mảnh đất nhỏ nhất trong số bất động sản được công nhân thuộc sở hữu cá nhân ở New York, ra đời.

Chỉ có diện tích vỏn vẹn 0,32 m2, Hess Triangle có kích cỡ nhỉnh hơn một miếng pizza cỡ lớn. Thậm chí, những người đi đường nếu không chú ý cũng không phát hiện ra miếng đất tý hon đặc biệt này.

Trên miếng đất hình tam giác được lát gạch màu đen và vàng có ghi dòng chữ “Đây là tài sản của Hess và chưa bao giờ được quyên tặng cho thành phố với mục đích công cộng".

Ông Andrew Berman, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Bảo tồn Di tích Lịch sử Làng Greenwich (GVSHP), tổ chức bảo tồn các khu phố ở thành phố New York, nhấn mạnh miếng đất là biểu tượng cho sự đấu tranh của chủ sở hữu trước quyết định giải tỏa của chính quyền thành phố.

Vào năm 1938, Hess Triangle được bán lại cho cửa hàng xì gà gần đó mang tên Village Cigars với giá 1.000 USD. Tính theo thị trường hiện tại, miếng đất tý hon này có giá là 17.000 USD. Với cái giá 68.000 USD/m2, Hess Triangle không chỉ là miếng đất nhỏ nhất, mà còn được bán với giá đắt nhất trong lĩnh vực bất động sản tư nhân ở thành phố New York.

Một số nguồn tin cho biết, Hess Triangle vẫn thuộc quyền sở hữu của Village Cigars. Nhưng theo Wikipedia, nó đã được bán cho Đại học Yashiva và sau đó bán lại cho 70 Christopher Realty Corporation vào năm 1995. Tất cả chủ nhân vẫn giữ nguyên hiện trạng của miếng đất hình tam giác như ban đầu.

Bật mí về lối sống xa hoa của chủ nhân các siêu du thuyền Lối sống xa hoa chưa từng được hé lộ của chủ nhân các siêu du thuyền nhận được sự quan tâm đặc biệt sau khi Nga tấn công Ukraine.

Minh Thu (lược dịch)