Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã hứa trên tài khoản Twitter rằng, sẽ trao một phần thưởng lớn cho thông tin về công dân Nga có tên Konstantin Kilimnik, người này bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

“Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang đưa ra phần thưởng lên tới 250.000 USD cho thông tin về công dân Nga bị truy nã”, FBI thông báo trên Twitter hôm 25/2.

FBI trao thưởng ‘khủng’ cho thông tin về một người Nga. (Ảnh: RIA)

Theo cáo trạng, công dân Nga này đã cố gắng hối lộ để can thiệp vào quá trình tố tụng chính thức liên quan đến cáo buộc từ bên ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

FBI cho biết: “Kilimnik đã từng làm liên lạc với các chính trị gia và doanh nhân người Ukraine, Nga. Ngoài ra, người này cũng bị truy nã vì dính líu đến âm mưu cản trở công lý”.

Nhà chức trách Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử năm 2016, đến nay Moscow đã nhiều lần kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này. Bản thân ông Trump cũng khẳng định không hề có mối liên hệ nào giữa đội ngũ tranh cử của ông với Nga.

Trên cơ sở báo cáo về can thiệp bầu cử, cơ quan tình báo Mỹ đã theo dõi nhân viên của ông Trump. Sau đó, văn phòng Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, một thành viên bồi thẩm đoàn liên bang của Mỹ và là người phụ trách cuộc điều tra nghi vấn Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016, đã công bố bản cáo trạng, cáo buộc 3 công ty Nga và 13 công dân nước này can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ giai đoạn 2014-2016 nhằm ủng hộ tỷ phú Donald Trump và làm mất uy tín đối thủ Hillary Clinton. Tuy nhiên, sau khi điều tra ông Mueller không tìm thấy bằng chứng về sự “thông đồng” của ông Trump với Nga.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, các quan chức hàng đầu của Mỹ cho rằng một số thế lực bên ngoài đang tìm cách làm suy yếu lòng tin của người Mỹ vào tính toàn vẹn của cuộc bỏ phiếu và lan truyền thông tin sai lệch nhằm làm thay đổi kết quả bỏ phiếu.

