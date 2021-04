Đại sứ Nga tại Đức: Châu Âu tin tưởng Nord Stream 2 sẽ hoàn thành

Theo Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechayev, Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) là tăng cường an ninh năng lượng của Đức và toàn bộ Châu Âu, mọi người đều tin rằng đường ống sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động.

Nhận định trên được ông Nechayev phát biểu tại Diễn đàn Nguyên liệu thô Nga-Đức lần thứ 13 hôm 29/4.

“Chúng tôi đã tương tác thành công trong lĩnh vực này trong hơn nửa thế kỷ. Nord Stream 2 góp phần tăng cường an ninh năng lượng không chỉ của Đức mà của toàn bộ lục địa châu Âu. Tính khả thi về kinh tế của dự án là điều không thể nghi ngờ. Mọi người đều chắc chắn rằng, bất chấp sự phản đối đường ống dẫn khí đốt sẽ được hoàn thành và nhiên liệu xanh của Nga sẽ được khai thông”, ông Nechayev nói.

Nord Stream 2 chạy từ Nga tới châu Âu đã hoàn thành hơn 90%. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, theo ông Michael Kretschmer, Thủ hiến bang Sachsen, Đức quan tâm đến nguồn cung cấp khí đốt đáng tin cậy từ Nga trong tương lai và có ý định nhanh chóng đưa Nord Stream 2 vào hoạt động.

“Các chủ đề của diễn đàn đã thay đổi rất nhiều so với các hội nghị trước. Chúng tôi đang thảo luận về năng lượng tái tạo và hydro ngày nay. Nga có tiềm năng lớn trong lĩnh vực này. Đức quan tâm đến việc tiếp tục nhận được nguồn cung cấp khí đốt đáng tin cậy từ Nga, 40% nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) do Nga cung cấp, vì vậy chúng tôi mong muốn nhanh chóng đưa đường ống dẫn khí mới Nord Stream 2 vào hoạt động”, ông Kretschmer nói tại Diễn đàn Nguyên liệu thô Nga-Đức lần thứ 13.

Mới đây, hôm 26/4, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh, theo quan điểm của Đức, Nord Stream 2 đóng vai trò quan trọng về mặt an ninh năng lượng với châu Âu nói chung và Đức nói riêng.

Theo Ngoại trưởng Maas, việc xem xét dự án đưa khí đốt từ Nga sang Đức như một đòn bẩy chính trị của Nga là không thực tế.

“Dựa trên đánh giá trước đây của chúng tôi, Nord Stream 2 hoàn toàn đơn thuần liên quan đến chính sách năng lượng. Vì vậy, Đức cho rằng không nên xem dự án này là động thái nhằm gây ảnh hưởng của Nga”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức nhận định.

Trước đó, theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, sự bất đồng về Nord Stream 2 không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Washington và Berlin.

Theo quan chức Nhà Trắng, Mỹ luôn thể hiện quan điểm rõ ràng với Đức rằng Washington không đánh giá Nord Stream 2 là một thỏa thuận tích cực, mặc dù Berlin có quan điểm khác. Chính phủ Mỹ cũng đã có những bước đi để nhấn mạnh mức độ cam kết của mình trong việc cố gắng thuyết phục Đức thay đổi quan điểm về dự án của Nga.

Các nước EU chủ yếu ủng hộ dự án và tham gia thực hiện, trong khi Mỹ, các nước Baltic, Ba Lan và Ukraine đang chống lại dự án này. (Ảnh: RIA)

“Một liên minh hay mối quan hệ đối tác chặt chẽ với một quốc gia khác không có nghĩa là phải đồng ý về mọi vấn đề, sự thống nhất quan điểm giữa hai bên phải phù hợp về mặt chiến lược cũng như về những thách thức trong tương lai”, quan chức Nhà Trắng nói.

Đồng thời, quan chức này cũng nhấn mạnh quan hệ với Đức là “hòn đá tảng” trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

“Về cơ bản, mối quan hệ của chúng tôi với Đức, mối quan hệ của chúng tôi với các đối tác châu Âu và xuyên Đại Tây Dương quan trọng khác, là nền tảng trong cách tiếp cận của chúng tôi với phần còn lại của thế giới, bao gồm cả với Nga”, quan chức Nhà Trắng nhận định.

Chính quyền Mỹ luôn cáo buộc Nord Stream 2 sẽ tước đi các khoản phí vận chuyển của Ukraine, đồng thời sẽ làm tăng đòn bẩy kinh tế và chính trị của Nga đối với châu Âu. Washington cũng đã thúc đẩy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sang thị trường châu Âu nhằm cạnh tranh với khí đốt từ Nga.

Về phía mình, Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu cho biết đường ống này chỉ đơn giản là dự án thương mại. Berlin cũng nhấn mạnh nhu cầu khí đốt vì chủ trương đóng cửa các nhà máy than và hạt nhân do những lo ngại về môi trường và an toàn của khu vực.

Thanh Bình (lược dịch)