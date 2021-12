Cuộc họp báo thường niên năm 2021 của Tổng thống Putin có gì đặc biệt?

Cụ thể, năm nay, có 507 nhà báo từ các cơ quan truyền thông và kênh truyền hình khác nhau tham gia cuộc họp báo ông Putin đã trả lời các câu hỏi bao trùm nhiều lĩnh vực, vấn đề của đời sống chính trị, kinh tế xã hội trong nước, cũng như đề cập các chủ đề, vấn đề thời sự quốc tế liên quan chính sách đối ngoại của Nga.

Tình hình kinh tế Nga

Tổng thống Putin cho biết, Nga đã huy động và chuẩn bị tốt hơn cho cú sốc kinh tế Covid-19 so với nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới. Mức sụt giảm kinh tế của Nga do Covid-19 là 3% song nước này đã phục hồi nhanh hơn nhiều so với các nước khác. Tăng trưởng GDP trong năm 2021 là 4,6%. Sản xuất công nghiệp tăng 5%. Sản lượng ngũ cốc thấp hơn năm 2020 chút ít do thời tiết, nhưng vẫn đạt kết quả rất tích cực. Nga có thể tự cung tự cấp và vẫn duy trì tiềm năng xuất khẩu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc họp báo thường niên lần thứ 17. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, ông Putin cho hay, lần đầu tiên trong lịch sử, Nga xây dựng được 90 triệu m2 nhà trong năm 2021.

“Các chỉ số trong ngành xây dựng rất tốt, chúng ta đạt con số kỷ lục là 90 triệu m2. Đây là lần đầu tiên đạt được kết quả như vậy trong lịch sử hiện đại của Nga. Tôi xin chúc mừng tất cả các nhân viên trong ngành xây dựng, cả các lãnh đạo cũng như những người trực tiếp làm việc trên công trường về kết quả này”, ông Putin nói.

Theo ông chủ Điện Kremlin, dự kiến lạm phát trong năm 2021 của Nga là 8%, cao hơn dự báo, tuy nhiên các chuyên gia kỳ vọng tăng trưởng thu nhập thực tế vẫn ở mức 3,5%. Tỷ lệ thất nghiệp đã thấp hơn, trong thời kỳ đại dịch là 4,6-4,7%, trong cả năm 2021 là 4,3%. Tổng thống Putin nói, năm 2020, bất chấp những khó khăn, Nga vẫn xuất khẩu được lượng hàng hóa trị giá 94 tỉ ruble, và năm 2021 con số này tăng gấp đôi.

Cũng theo ông Putin, cán cân thương mại là 184 tỉ USD, nợ nước ngoài giảm xuống mức thấp nhất thế giới khoảng 4%. Dự trữ quốc tế đã tăng từ 595 lên 625,5 tỉ USD, Quỹ phúc lợi quốc gia đang tăng lên. Tất cả những điều này nói lên sự ổn định của nền kinh tế Nga.

Các vấn đề quốc tế

Theo nhà lãnh đạo Nga, chính quyền Ukraine không thực hiện các thỏa thuận Minsk để giải quyết tình hình ở Donbass, cũng như việc Quốc hội Ukraine thông qua luật về dân tộc bản địa về quốc ngữ, theo đó đẩy người gốc Nga và những người nói tiếng Nga “khỏi lãnh thổ lịch sử của họ”. Ông Putin khẳng định, Moscow không muốn và không lựa chọn xung đột nhưng hành động của Nga sẽ phụ thuộc vào việc đảm bảo an ninh cho nước này.

Ông Putin cũng nói thêm, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Nga đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Biden về việc bổ nhiệm những quan chức phụ trách giải quyết tình hình miền Đông Ukraine. Tổng thống Putin nêu rõ, Nga không chấp nhận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông, đồng thời cho rằng nhìn chung ông nhận thấy một phản ứng tích cực và sự sẵn sàng đối thoại từ phía Mỹ.

Tổng thống Putin cho rằng, phương Tây đã không giữ cam kết không mở rộng về phía Đông được đưa ra vào những năm 1990, đồng thời khẳng định Moscow cần có một sự đảm bảo về anh ninh ngay lập tức vì NATO đã tiến hành 5 đợt mở rộng về phía Đông. Hiện NATO lại triển khai các hệ thống tên lửa ở Romania và Ba Lan và còn đề cập đến việc Ukraine sẽ gia nhập liên minh này hoặc lập căn cứ ở quốc gia này.

Về quan hệ với Trung Quốc, ông Putin đánh giá đây là mối quan hệ đối tác toàn diện đang ở mức tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử. Nguyên thủ hai nước có quan hệ cá nhân rất tin cậy. Ông Putin cho biết, Trung Quốc là nước đầu tàu không thể tranh cãi trong lĩnh vực kinh tế. Trao đổi thương mại song phương đạt hơn 100 tỉ USD.

Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Nga cung cấp các loại tài nguyên cho Trung Quốc, tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, không gian, nhân đạo. Moscow và Bắc Kinh đang cùng nhau phát triển vũ khí công nghệ cao, chế tạo máy bay và trực thăng, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận và tuần tra chung.

Về cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, Tổng thống Nga khẳng định tập đoàn Gazprom không phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng năng lựơng tại châu Âu. Gazprom đã tăng nguồn cung cấp gần 20% ra nước ngoài nói chung và sang châu Âu nói riêng. Nga cung cấp khí đốt theo hợp đồng dài hạn, giá bán tại chỗ rẻ hơn từ 4-7 lần. Nga đã cung cấp thêm 10% cho Đức trong năm nay và tăng khối lượng cung cấp cho Italy là 4,4 tỉ mét khối.

Đại dịch Covid-19 tại Nga

Cuộc chiến chống lại Covid-19 và tác động đến nền kinh tế Nga chiếm thời lượng lớn trong buổi họp báo. Ông Putin nhấn mạnh, Nga đang tiếp tục trong cuộc chiến chống Covid-19 đặc biệt với sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron. Nga đạt miễn dịch cộng đồng 59,4%. Tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, chưa đạt chỉ số cần thiết 80%, kêu gọi người dân đi tiêm chủng để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng vào quý II/2022.

Đồng thời, ông Putin kêu gọi công nhận các loại vắc xin để đối phó với đại dịch: “Do khả năng đột biến của loại virus mới này. Các chủng mới xuất hiện ở những nơi có vấn đề với hệ thống y tế. Đó là lý do tại sao cần thiết phải công nhận và phân phối vắc xin lẫn nhau. Nếu không, chúng ta sẽ không thể đối phó với vấn đề này trên toàn cầu”.

Trong đại dịch, chính quyền tập trung các biện pháp để duy trì việc làm và hỗ trợ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Số tiền hỗ trợ trực tiếp người dân hoặc hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng năm 2020 lên tới 4,5 nghìn tỉ ruble.

Tổng thống Nga cho rằng, chỉ bằng cách tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mới có thể đạt được kết quả trong cuộc chiến chống đại dịch, các phương pháp khác đều không thể phát huy đầy đủ tác dụng.

Ngoài ra, ông Putin cũng nói thêm, việc tái nhiễm là có thể xảy ra, nhưng tỷ lệ này chỉ ở mức 1% trong số những người đã khỏi bệnh và 3-4% trong số những người đã tiêm chủng.

Một số hình ảnh từ cuộc họp báo thường niên năm 2021 của Tổng thống Putin:

(Ảnh: RIA, Kremlin)

Thanh Bình (lược dịch)