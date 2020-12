Đệ nhất ái nữ của TT Trump mua đất ở khu 'Boongke Tỷ phú'

Con gái của Tổng thống Trump là Ivanka Trump và chồng Jared Kushner đã mua mảnh đất trị giá 31,8 triệu USD trên đảo Indian Creek ở bang Florida, vùng đất được mệnh danh là “Boongke Tỷ phú”.

Theo Page Six, Ivanka Trump, người đang giữ chức cố vấn của Tổng thống Trump và chồng là Jared Kushner, người giữ vị trí cố vấn cấp cao của Tổng thống đã đặt mua lô đất rộng hơn 7.000 m2 trên đảo Indian Creek. Hòn đảo này nổi tiếng là khu đất đắt đỏ nhất thế giới và hội tụ những cư dân giàu có của Mỹ tới sinh sống với lực lượng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Vợ chồng nhà Ivanka Trump mua đất ở khu “Boongke Tỷ phú” với giá 31,8 triệu USD. (Ảnh: Reuters)

Lô đất số 4 rộng hơn 7.000 m2 được ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias rao bán và thỏa thuận cuối cùng giữa Iglesias với vợ chồng con gái ông Trump được cho sẽ hoàn thành vào ngày 17/12 tới.

Làng Indian Creek nổi tiếng khắp thế giới về độ xa hoa và luôn có lực lượng cảnh sát tuần tra gồm 13 thành viên để bảo vệ cho 29 căn nhà vốn được xây kín cổng cao tường.

Những nhân vật giàu có đang sinh sống ở ngôi làng Indian Creek có tỷ phú Eddie Lampert, cựu CEO và Chủ tịch Tập đoàn Sears Holdings, nhà đồng sáng lập Hotels.com là Bob Diener và doanh nhân Carl Icahn.

Trong bối cảnh ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden sắp chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2021, cặp đôi Ivanka và Jared được cho trong vài tháng tới sẽ sớm trả lại căn nhà đang thuê ở khu phố Kalorama gần thủ đô Washington, DC với mức giá 15.000 USD/ tháng.

Trước đó, con gái và con rể ông Trump đã bắn tín hiệu về việc chuyển nơi sinh sống tới bang Florida, sau khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump kết thúc.

Trong khi đó, vào cuối năm 2019, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã ra thông báo về việc thay đổi nơi ở chính từ thành phố New York City thuộc bang New York tới thành phố Palm Beach thuộc bang Florida.

“Tôi yêu mến New York và người dân New York và tôi sẽ luôn như thế. Nhưng thật không may là dù tôi trả hàng triệu USD cho thành phố, cho bang và cho thuế của địa phương hàng năm, tôi vẫn bị các nhà lãnh đạo chính trị của cả thành phố và bang đối xử tệ bạc”, ông Trump chia sẻ trên Twitter hồi tháng 10/2019.

Trong khi đó, nguồn tin của Page Six cũng cho biết, Ivanka và Jared đã tìm kiếm bất động sản ở Florida được một thời gian bởi ngày càng nhiều người bạn của cặp đôi đã rời New York để tới Florida sinh sống. Việc quay trở lại New York sinh sống đối với gia đình nhà Ivanka và Jared được cho sẽ vấp phải không ít khó khăn.

Minh Thu (lược dịch)