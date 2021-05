Bé gái 2 tuổi bị kẹt đầu lơ lửng ở chuồng cọp tầng 6 chung cư

Ở nhà một mình, bé gái 2 tuổi đã trèo lên sofa ra chơi ở chuồng cọp cửa sổ nhưng không may bị rơi và phần đầu mắc kẹt giữa hai thanh chắn, còn phần thân lơ lửng ngoài ban công tầng 6 chung cư.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/5 tại huyện Thông Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc, miền trung của Trung Quốc. Nhìn từ bên ngoài tòa chung cư, phần đầu bé gái bị mắc kẹt giữa 2 thanh chắn của chuồng cọp cửa sổ tại căn hộ tầng 6. Phần thân cô bé lơ lửng ở phía ngoài.

Chứng kiến cảnh tượng, một người hàng xóm đã dũng cảm trèo ra ngoài và đứng ở bục đỡ cục nóng điều hòa phía dưới để đỡ phần thân cô bé tránh để rơi xuống trong lúc chờ lực lượng cứu hộ tìm cách giải cứu.

Người đàn ông đã giữ cơ thể cô bé trong hơn 10 phút. Phía bên trong, một số người cũng tham gia đỡ thân thể cô bé để các nhân viên cứu hỏa nới rộng khoảng cách giữa 2 thanh chắn đang làm kẹt phần đầu của nạn nhân.

Để đảm bảo an toàn, các nhân viên cứu hỏa cũng đã buộc dây vào cơ thể cô bé để tránh trường hợp không may người đàn ông mỏi tay không đỡ nổi. Cuối cùng cô bé đã may mắn được giải thoát và không bị thương tích gì.

Theo truyền thông, bé gái gặp nạn khi được để chơi ở trong nhà một mình. Vì hiếu động, bé gái đã trèo lên ghế sofa và trèo lên cửa sổ nhưng không may bị ngã và kẹt đầu vào giữa hai thanh chắn chuồng cọp.

Minh Thu (lược dịch)