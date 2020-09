Bằng chứng về điệp viên 007 James Bond được tìm thấy ở Ba Lan

Theo đó, James Albert Bond đến Ba Lan ngày 18/2/1964 với tư cách thư ký, nhân viên lưu trữ cho tùy viên quân sự của Đại sứ quán Anh. Ông Bond nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của lực lượng phản gián Ba Lan, lực lượng này bắt đầu theo dõi mọi hành động của ông.

Theo các tài liệu được công bố, các cơ quan mật vụ Ba Lan xác định rằng ông Bond không phải là một nhà ngoại giao đơn giản, ông đã cố gắng xâm nhập các cơ sở quân sự của Liên Xô tại quốc gia vệ tinh là Ba Lan ở các tỉnh Bialystok và Olsztyn (đông bắc Ba Lan). Tuy nhiên, phía Ba Lan không phát hiện ông Bond có bất kỳ liên lạc nào với người dân Ba Lan.

Phía Ba Lan nhận xét, nhà ngoại giao người Anh cho thấy sự hòa đồng, mặc dù ông ấy cực kỳ thận trọng. Ngoài ra, ông Bond còn “quan tâm đến phụ nữ”, cũng như các trò mê tín hư cấu.

Ngoài ra, trong một báo cáo khác, Viện Tưởng niệm Quốc gia Ba Lan tiết lộ, trong thời gian này hầu như tất cả các cuốn sách của nhà văn người Anh Ian Fleming về điệp viên 007 James Bond đã được cả thế giới biết đến từ những năm 1950 và có lẽ sự xuất hiện của điệp viên 007 được lên kế hoạch đặc biệt để “chế giễu” các cơ quan đặc nhiệm Ba Lan.

Bà vợ góa của ông Bond, Janette Takki, người đi cùng ông trong chuyến đi tới Ba Lan, nói với The Telegraph rằng chồng bà thực sự là một điệp viên. “Bà không biết về những hoạt động bí mật của chồng mình, nhưng bà đã từng đoán về nó”, người phụ nữ giải thích.

Hồi tháng 8, nam diễn viên người Anh Sean Connery được người hâm mộ dòng phim điệp viên bình chọn là người thể hiện xuất sắc nhất vai Điệp viên 007 trong phim Never Say Never Again năm 1983.

