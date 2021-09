5 quốc gia sắp mở cửa trở lại và xác định sống chung với Covid-19

Sau 18 tháng dịch Covid-19 hoành hành, nhiều nước trên thế giới đã đưa ra quyết định mở cửa trở lại và xác định “sống chung với Covid-19”.

Một số nước quyết định nới lỏng các quy định phòng chống dịch dựa trên tỷ lệ tiêm phòng toàn dân ở mức cao. Song những nước khác mở cửa trở lại vì tránh tổn thất thêm sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội khiến kinh tế tụt dốc.

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên thuộc EU cho gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: AP)

Đan Mạch

Vào ngày 10/9, Đan Mạch đã cho gỡ bỏ tất cả các quy định hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Theo chính phủ Đan Mạch, “Covid-19 hiện không còn là căn bệnh tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội”.

Điều đó đồng nghĩa với việc người dân Đan Mạch được tới các câu lạc bộ đêm và nhà hàng mà không cần xuất trình “hộ chiếu Covid”, hay sử dụng các phương tiện giao thông công cộng mà không cần đeo khẩu trang, và tụ tập đông người không giới hạn về số lượng. Điều này cho thấy, Đan Mạch đang dần trở lại cuộc sống trước khi Covid-19 xuất hiện.

Mấu chốt giúp Đan mạch kiểm soát dịch Covid-19 thành công là nhờ tỷ lệ tiêm chủng toàn dân ở mức cao. Tính tới ngày 13/9, hơn 74% dân số Đan Mạch đã tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19, theo số liệu của Our World in Data.

“Các loại vắc-xin và nỗ lực vô cùng lớn của toàn người dân Đan Mạch suốt thời gian dài là nền tảng để chúng ta có thể chống dịch tốt”, CNN dẫn lời Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke.

Tuy nhiên, vào tháng Tám, Bộ trưởng Heunicke cũng đã đưa ra tuyên bố mang tính khuyến cáo, “Chúng ta chưa hoàn toàn thoát khỏi dịch bệnh. Chính phủ sẽ không chần chừ đưa ra phản ứng nhanh chóng, nếu như đại dịch một lần nữa đe dọa những chức năng quan trọng trong xã hội”.

Singapore

Hồi tháng Sáu, chính phủ Singapore cho biết đang xây dựng kế hoạch tiến tới chiến lược sống chung với Covid-19. Nói cách khác, Singapore tập trung vào kiểm soát dịch bệnh bằng vắc-xin và hạn chế số ca mắc Covid-19 phải nhập viện điều trị, thay vì đưa ra những quy định ngăn cản cuộc sống của người dân.

“Tin xấu là Covid-19 có thể không bao giờ bị xóa sổ. Tin tốt là chúng ta có thể cùng chung sống với Covid-19”, các quan chức hàng đầu phụ trách kiểm soát dịch Covid-19 ở Singapore cho hay.

Singapore cho nới lỏng một số quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ tháng Tám. (Ảnh: AP)

Do đó, chính quyền Singapore đã bắt đầu cho nới lỏng một số quy định phòng chống dịch bệnh từ tháng Tám như cho phép những người đã tiêm đầy đủ vắc-xin Covid-19 được ăn tối ở nhà hàng và tụ tập theo nhóm 5 người thay vì quy định chỉ 2 người như trước đây.

Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 lại bất ngờ tăng nhanh trở lại do sự lây lan của biến chủng Delta và khiến chiến lược sống chung với Covid-19 của Singapore gặp khó. Chuyện này buộc chính phủ Singapore tạm hoãn kế hoạch mở cửa thêm.

Hồi tuần trước, các quan chức Singapore cảnh báo khả năng quốc gia này sẽ tái thi hành các quy định phòng chống dịch Covid-19, nếu như đợt dịch mới bùng phát vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhóm phụ trách đối phó dịch Covid-19 của Singapore tuyên bố họ sẽ cố gắng giới hạn dịch bùng phát thông qua tăng cường truy vết, khoanh vùng các ca mắc và cụm lây nhiễm, đồng thời tăng cường xét nghiệm bắt buộc đối với các nhóm lao động có nguy cơ cao nhiễm virus corona.

Dù thực hiện những biện pháp trên, nhưng ngày 14/9, Singapore báo cáo nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong 1 ngày trong hơn 1 năm qua. Song trên thực tế, số ca mắc Covid-19 trở nặng vẫn duy trì ở mức thấp nhờ chiến dịch tiêm phòng thần tốc. Theo đó, 81% dân số Singapore đã tiêm phòng đủ liều vắc-xin Covid-19.

Thái Lan

Vào tuần trước, giới chức Thái Lan cho hay họ có kế hoạch tái mở cửa thủ đô Bangkok và các địa điểm du lịch nổi tiếng vào tháng 10 nhằm phục hồi nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào ngành du lịch, bất chấp số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng.

Reuters đưa tin, theo kế hoạch, Thái Lan sẽ cho phép những du khách đã tiêm phòng đầy đủ vắc-xin Covid-19 và làm xét nghiệm được tới Bangkok, Hua Hin, Pattaya và Chiang Mai.

Trước đó, đảo Phuket đã mở cửa đón những du khách nước ngoài tiêm chủng đầy đủ từ ngày 1/7. Những du khách này cũng không cần phải tự cách ly khi tới Phuket. Tới ngày 15/7, Thái Lan cho triển khai chính sách tương tự đối với những du khách tới các đảo Koh Samui, Koh Pha Ngan và Koh Tao.

Đáng nói, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin Covid-19 của Thái Lan đang thấp hơn so với nhiều nước láng giềng. Theo số liệu của Our World in Data, tính tới ngày 13/9, chưa tới 18% dân số Thái Lan được tiêm phòng đủ liều vắc-xin Covid-19 và tỷ lệ tiêm 1 mũi là 21%.

Nam Phi

Nam Phi bắt đầu cho nới lỏng một số quy định phòng chống dịch Covid-19 ngay khi tỷ lệ nhiễm virus corona ở nước này sụt giảm.

Hàng loạt quy định phòng chống dịch được thay đổi gồm có giờ giới nghiêm được rút ngắn từ 23h – 4h sáng, quy mô tụ tập được tăng lên thành 250 người ở trong nhà và 500 người ở ngoài trời. Ngay cả những giới hạn về hoạt động buôn bán rượu cũng được nới lỏng.

Nam Phi cho nới lỏng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 ngay khi số người nhiễm virus corona giảm. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố hôm 12/9, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh việc quốc gia này có thể nới lỏng các quy định phòng chống dịch là nhờ thi hành luật giãn cách xã hội cực kỳ nghiêm khắc khi cấm tất cả hoạt động tụ tập trừ tang lễ và tại những nơi có tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin Covid-19 ở mức thấp.

Tổng thống Ramaphosa cảnh báo, làn sóng Covid-19 thứ 3 do sự lây lan của biến chủng Delta vẫn chưa kết thúc, nhưng quốc gia này hiện có đủ vắc-xin để tiêm phòng cho toàn bộ người trưởng thành. Theo đó, 1/4 người trưởng thành ở Nam Phi đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin Covid-19.

Ông Ramaphosa khuyên người dân đi tiêm vắc-xin, cũng như tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang được thi hành để giúp đất nước trở về trạng thái bình thường sớm nhất.

Chile

Chile được cộng đồng quốc tế ca ngợi vì chiến dịch tiêm phòng toàn dân thành công. Theo Bộ Y tế Chile, gần 87% người dân nước này đã được tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19.

Thậm chí, Chile còn bắt đầu tiêm thêm mũi tăng cường cho những người đã tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19. Hồi tuần trước, các cơ quan y tế Chile đã phê chuẩn sử dụng vắc-xin Sinovac của Trung Quốc cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Hoạt động tiêm phòng cho đối tượng này sẽ được tiến hành từ ngày 20/9.

Dù mối nguy hiểm từ biến chủng Delta vẫn đang rình rập, chính phủ Chile hôm 15/9 thông báo từ ngày 1/10, nước này sẽ mở cửa trở lại để đón khách du lịch quốc tế. Theo đó, du khách quốc tế khi tới Chile cần đáp ứng những yêu cầu liên quan tới y tế và chỉ phải tự cách ly 5 ngày.

Mỹ: Không được mời dự đám cưới của bạn thân nhất vì làm bác sĩ chống dịch Covid-19 Một bác sĩ tại Mỹ chia sẻ, cô không được mời tới dự đám cưới của người bạn thân nhất chỉ vì cô tham gia chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)