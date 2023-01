Tết ở trời Âu của du học sinh Việt

Ngô Minh Phương (SN 2000) hiện đang học Thạc sĩ năm 2, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Viện Quản lý IGR-IAE Rennes, Université de Rennes (Pháp).

Tết Nguyên Đán 2023 là Tết đầu tiên Minh Phương đón Tết xa nhà và cô cũng chưa quen được với việc đón Tết một mình.

"Em đi du học khi vừa hoàn thành chương trình cử nhân tại ĐH Kinh tế Quốc dân ở Việt Nam, là ngôi trường chỉ cách nhà em có vài bước chân nên nói đúng hơn là em chưa xa gia đình bao giờ.

Đây là lần đầu tiên em rời khỏi vòng tay của bố mẹ để sống độc lập, và sắp tới cũng sẽ là Tết đầu tiên em xa nhà lâu và xa đến như này. May mắn là em có bạn bè người Việt tại Pháp để cùng nhau có những dự định đón năm mới, khiến em thấy phần nào vơi đi được nỗi nhớ" Minh Phương chia sẻ.

Minh Phương cùng những thành viên trong gia đình.



Năm nay, Tết trùng vào thời gian đang học và thi nên Phương không thể bay về Việt Nam được, nhưng hội sinh viên tại Pháp cũng có những chương trình rất hay chào năm mới để tạo không khí và giúp các người con xa quê đỡ nhớ nhà.

"Năm nay em dự định sẽ tham gia cùng các bạn chụp ảnh với áo dài, gói bánh chưng, đi xem văn nghệ biểu diễn Tết mà các bạn đã cất công chuẩn bị 2-3 tháng nay và đi ăn tất niên cùng mọi người tại Pháp.

Em nghĩ rằng những hoạt động này cũng giúp các du học sinh như em cảm thấy bớt cô đơn vào những ngày Tết, đó cũng là cơ hội để giao lưu và giới thiệu văn hóa đến các bạn bè người Pháp và quốc tế", Minh Phương nói.

Thu Trang sẽ quảng bá Tết cổ truyền Việt Nam tại Global Lounge. Ảnh: Hoàng Thanh.



Còn Lê Thu Trang đang học bậc thạc sĩ ngành Giáo dục trường đại học Bristol (Anh quốc) chia sẻ: "Tết năm nay là lần đầu tiên xa nhà nên em cũng rất nhớ gia đình".

Tết năm nay chúng em cũng sắp có hội VietSoc Bristol. Em cũng rất vui khi được mời trở thành một diễn giả tại sự kiện Lunar New Year in the Global Lounge để chia sẻ về Tết cổ truyền Việt Nam. Em hi vọng có thể góp phần mang hình ảnh và văn hóa Việt Nam rộng rãi hơn với các bạn quốc tế”, Trang kể.

Ngoài ra, Trang cùng những du học sinh tại Anh đã lên kế hoạch đón Tết cùng nhau, nấu các món ăn truyền thống, gói bánh chưng và đàn hát vì có một số thành viên sẽ mang nhạc cụ theo.

Thu Trang cho biết bản thân cũng sẽ đóng góp một tiết mục hát cùng ukulele. Đêm Giao thừa cô sẽ gọi điện cho bố mẹ và người thân để gửi những lời chúc tốt đẹp đến mọi người.

Ăn Tết ở Anh, Thu Trang cũng đăng ký làm tình nguyện viên ngày Tết cho Bảo tàng Bristol và cô cho biết bản thân rất tự hào giới thiệu về Tết cổ truyền của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chí Vũ và các bạn du học sinh Việt Nam tại Hà Lan trong sự kiện mừng năm mới.

Nguyễn Chí Vũ (SN 2002) - đang học ngành Internation Bachelor of Economics and Business Economics tại Erasmus University Rotterdam (Hà Lan). Hiện giờ Vũ làm cho 1 tổ chức phi lợi nhuận dành cho sinh viên, hội sinh viên Việt Nam tại Rotterdam (VSR).

Vũ cho hay "Mọi người ở đây rất vui vẻ và hoà đồng, trong VSR thì không cần phải là người Việt, gốc Việt mà chỉ cần bạn là người yêu mến và muốn lan toả những văn hoá Việt Nam cho mọi người thì bạn đều có thể tham gia".

Chia sẻ tâm sự ăn Tết xa quê, Vũ nói "Em sống tại Hà Lan và đón Tết thứ hai xa nhà. Em vẫn luôn gọi điện thoại về nhà nói chuyện với người thân nên cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi phần nào.

Mỗi dịp Tết đến em nhớ nhất là cảm giác ấm cúng cùng gia đình đón chào năm mới.

Tất nhiên là Tết thì ai cũng muốn về nhà sum vầy cùng những người thân yêu trong gia đình nhưng ở châu Âu mồng 1 Tết em vẫn phải tới trường học, thậm chí bạn bè em còn thi hết môn vào đúng mồng 3 Tết nên cũng phải tập làm quen".

Hoàng Thanh

Nhà báo