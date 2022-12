Ngày 23/12, cơ quan CSĐT Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết vừa tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1993, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, TX Quảng Yên), là lái xe gây tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô và 5 phương tiện khác làm 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, vào khoảng 17h40 chiều 22/12, tại đường Lê Lợi thuộc khu 9, phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô BKS 14A-64091, do Nguyễn Hữu Huy (SN 1993, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên) điều khiển theo hướng ngã tư cầu Sông Chanh đến ngã tư Bưu điện thị xã Quảng Yên.

Khi lưu thông đến đoạn đường cổng chợ Rừng (thuộc khu 9, phường Quảng Yên), xe ô tô này đã va chạm với các phương tiện sau: Xe máy BKS 14X1 – 2908x do chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, trú tại khu 8, phường Phong Hải); xe đạp điện do chị Bùi Thị Tố N. (SN 1991, trú tại thôn Giếng Đá, xã Tiền An); xe đạp điện do chị Trần Thị G. (SN 1963, trú tại khu 6, phường Yên Giang); xe đạp do chị Nguyễn Thị H. (SN 1962, trú tại khu 10, phường Quảng Yên) đều đi theo hướng chiều ngược lại và chị Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2006, trú tại khu 8, phường Yên Hải) - là người bán hàng lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến Bùi Thị Tố N. (SN 1991, trú tại xã Tiền An, đi xe đạp điện) tử vong tại chỗ, một số phương tiện liên quan bị hư hỏng và tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn nói trên rời khỏi hiện trường.

Riêng 4 nạn nhân còn lại gồm: Chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, trú phường Phong Hải), bà Trần Thị G. (SN 1963, ở phường Yên Giang), bà Nguyễn Thị H. (SN 1962, trú phường Quảng Yên), chị Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2006, ở phường Yên Hải) bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (TP. Uông Bí) và Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Cùng với với công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; Cơ CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã ra Lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe ô tô gây tai nạn Nguyễn Hữu Huy; Quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về giao thông đường bộ" theo điều 260 bộ luật hình sự.

Như trước đó Infonet đã đưa tin, vào khoảng gần 18 giờ ngày 22/12 tại khu vực cây xăng chợ Rừng, tại Km11+800, đường tỉnh 331, thuộc phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, xe ô tô SantaFe, mang biển kiểm soát 14A-640.xx gây tai nạn với nhiều xe máy, xe đạp đang lưu thông trên đường.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi xe ô tô đâm vào các phương tiện trên đã lao tiếp vào cột biển quảng cáo trên vỉa hè bên đường khiến phần đầu xe vỡ nát; nhiều xe máy, xe đạp điện và xe đạp hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường.

