Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/2

VN-Index

Chốt phiên 9/2, VN-Index giảm 8,19 điểm (-0,76%), đạt 1.064,03. điểm. HOSE có 178 mã tăng và 217 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 473,8 triệu đơn vị, giá trị gần 9.222 tỷ đồng.



HNX-Index tăng 0,3 điểm (+0,14%), lên 210,91 điểm. HNX có 87 mã tăng và 67 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 45,87 triệu đơn vị, giá trị gần 736 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,35 triệu đơn vị, giá trị 7,1 tỷ đồng.



UpCoM-Index tăng 0,82 điểm (+1,07%), lên 77,25 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 32,2 triệu đơn vị, giá trị 484,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,65 triệu đơn vị, giá trị 17,1 tỷ đồng.



Khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 95,4 tỷ đồng. Mua ròng chủ yếu đến từ VSC và BCM. PVS là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 13 tỷ đồng.



Chứng khoán Asean dự báo trong phiên giao dịch 10/2, VN-Index có quán tính giảm điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.050-1.060 điểm và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.030-1.040 điểm.



Chứng khoán BSC khuyến cáo, VN-Index vẫn chưa rõ xu hướng, nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng trong những phiên tới.

Giao dịch chứng khoán phiên 9/2

Tin doanh nghiệp

* FRT: CTCP bán lẻ kỹ thuật số FPT (FRT) công bố kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 dự kiến 14/4.



* BWE: CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) thông báo ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 31/3 tại trụ sở công ty.



*TTC: CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 là 1/3, ngày đăng ký cuối cùng là 2/3. Cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/3.



* ACL: CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Củu Long An Giang (ACL) công bố ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023 là 10/3.



* IDV: CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 là 22/2, ngày đăng ký cuối cùng là 23/2. Cổ tức được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%.



* VHC: CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) công bố lãi 190 tỷ đồng trong quý IV/2022. Năm 2022, Vĩnh Hoàn lãi ròng gần 2.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.



* VGC: Tổng Công ty Viglacera (VGC) công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1, đạt 102% kế hoạch. Công ty mẹ đạt 116% kế hoạch tháng và đạt 35% kế hoạch quý 1/2023. Doanh thu hợp nhất Viglacera và công ty mẹ lần lượt đạt 104% và 112% kế hoạch tháng.



* HBC: HoSE vừa có văn bản nhắc nhở lần 2 tới Xây dựng Hòa Bình (HBC) do vi phạm quy định khi chưa công bố BCTC quý 4/2022.

Giao dịch cổ phiếu

* SJS: CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà – Sudico (SJS) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, với giá 160 tỷ đồng.



* KPF: CTCP PAC Quốc tế, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư tài sản Koji (KPF) mua vào hơn 3,84 triệu cổ phiếu KPF trong ngày 7/2. Tỷ lệ sở hữu tại KPF lên 12 triệu cổ phiếu, chiếm 19,72%.



* OCB: Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc – Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bán ra 500.000 cổ phiếu OCB từ ngày 10/1 đến 8/2 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch thành công, bà Triều giảm sở hữu tại OCB xuống còn hơn 4,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,34%.



* TCT: AFC VF Limited thông báo không còn là cổ đông lớn của CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) sau khi bán 749.300 cổ phiếu TCT ngày 8/2. Số lượng cổ phiếu còn lại là 590.000, chiếm 4,62%.



* GMD: CTCP Gemadept (GMD) thông báo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng cổ phiếu sau giao dịch là 21.238.600, chiếm 7,05%.



* PSC: Ông Phạm Chí Hà, con ông Phạm Chí Giao - Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC) mua vào hơn 115.000 cổ phiếu PSC từ ngày 04/1 đến 27/1. Hiện, ông Hà nắm giữ 117.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,63%.



* DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu DHC từ ngày 14/2 đến 13/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Nghĩa nắm giữ 8,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,63%.

Duy Anh