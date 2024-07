SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Giải thưởng “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME - Best SME Bank for Sustainable Finance” của SHB do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng.

Đại diện ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) cho biết, bên cạnh vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, cung cấp giải pháp tài chính bền vững, các gói tín dụng ưu đãi lãi suất…, SHB luôn nỗ lực khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường quốc tế, là đối tác tin cậy của nhiều định chế tài chính như WB, IFC, ADB… trong các hợp tác đưa dòng tín dụng đến dự án năng lượng sạch, dự án “xanh” và các SMEs, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Một trong những dấu ấn nổi bật của SHB thời gian qua là sự kiện ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 120 triệu USD với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Khoản tín dụng này giúp SHB phát triển danh mục cho vay SMEs, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng. Đồng thời, IFC sẽ đồng hành hỗ trợ và tư vấn SHB trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong dự án “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của Covid-19 cho doanh nghiệp phụ nữ làm chủ” do ADB tài trợ, SHB là ngân hàng dẫn đầu trong số 5 ngân hàng tham gia. SHB cũng cấp tín dụng cho dự án “Nhà máy gạo hạnh phúc” - nhà máy áp dụng công nghệ tiên tiến với mức phát thải thấp, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Giữa bối cảnh kinh tế đang hồi phục, SMEs là một trong những nhóm khách hàng cần nguồn vốn hỗ trợ để từng bước vượt qua khó khăn và mở rộng quy mô, SHB triển khai nhiều gói vay với chính sách lãi suất hấp dẫn có quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng như: gói 11.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất SMEs phục vụ sản xuất kinh doanh, mua ô tô; gói vay ưu đãi lãi suất ngắn hạn với quy mô 5.000 tỷ đồng tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động; gói vay quy mô 1.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất trung dài hạn; dành 50 triệu USD ưu đãi lãi suất doanh nghiệp xuất nhập khẩu, lãi suất chỉ từ 4,5%/năm…

Đại diện SHB chia sẻ: “Giải thưởng là sự ghi nhận và niềm tin từ các doanh nghiệp trong nước cũng như các tổ chức quốc tế với SHB. SHB sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại, tối ưu phù hợp với nhu cầu của khách hàng, giúp SMEs nói riêng và doanh nghiệp nói chung phát triển”.

Nhằm giúp khách hàng tiếp cận vốn dễ dàng hơn, SHB đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp mục đích sử dụng vốn của khách hàng; tích cực tham gia các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, trực tiếp gặp gỡ khách hàng để lắng nghe và cùng đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, SHB chủ động cung cấp các giải pháp phi tài chính, hỗ trợ kết nối thị trường đầu vào, đầu ra trong cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện tư vấn, đào tạo tài chính doanh nghiệp nhằm bảo đảm chiến lược phù hợp với giai đoạn hiện tại; đồng thời cung cấp đa dạng dịch vụ/giải pháp số tiện lợi cho doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp như: dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK, dịch vụ tài trợ thương mại, dịch vụ thu hộ, chi trả lương…

Với những hoạt động hợp tác, chính sách tín dụng cùng giải pháp, sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và SMEs nói riêng, SHB đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh tại nhiều giải thưởng như: “Ngân hàng Micro SME tốt nhất tại Việt Nam” do Alpha Southest Asia bình chọn; “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Finance Asia vinh danh…; SHB cũng được Tạp chí Fortune xếp hạng thứ 137 trong danh sách 500 tập đoàn tài chính, doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500 - Fortune SEA 500) và đứng thứ 17 trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp của Việt Nam.

Hoàng Ly