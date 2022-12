Sắp diễn ra lễ hội âm nhạc lớn nhất tại Đức Hòa – Long An

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc bùng nổ khi lần đầu tiên một lễ hội âm nhạc – văn hóa với sự tham dự của những ca sỹ nổi tiếng cùng màn trình diễn carnival sôi động sẽ quy tụ tại trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ thắp sáng con phố ầm uất lớn nhất nơi đây bằng cây thông noel khổng lồ cao tới 7m, mang đến không khí Giáng sinh tràn ngập sắc màu.

Với các tiết mục được đầu tư bài bản, những ca khúc hit của các nghệ sỹ cùng màn nghệ thuật xiếc và ảo thuật đặc sắc, hòa nhịp với vũ điệu flash mob sôi động, chương trình mừng Giáng Sinh sẽ “đốt cháy” mọi giác quan người xem.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm tiệc Giáng sinh sôi động.

Sự kiện này sẽ mang tới không chỉ không gian vui chơi, trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc; mà còn là dịp để người dân Long An có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên gia đình trong mùa lễ hội cuối năm và đón chào năm mới 2023 đang đến gần.

Trong khuôn khổ sự kiện, du khách cũng sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc trên tuyến phố đi bộ 3/2 khi được chính thức khai trương vào dịp này. Là con phố chính thuộc dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa do Tập đoàn MIKGroup phát triển, tuyến phố đi bộ 3/2 được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức những lễ hội, hoạt động văn hóa đặc sắc của địa phương.

Đến với sự kiện khai trương, du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên với các cửa hàng ẩm thực trải dài dọc theo tuyến phố đi bộ, quy tụ những sản vật và đặc trưng ẩm thực miền Tây nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đây được xem là điểm đến không thể bỏ qua của những người yêu thích ẩm thực và muốn hoà nhịp trong bầu không khí tưng bừng của lễ hội cuối năm tại Đức Hòa.

Chuỗi sự kiện đặc sắc và quy mô lần đầu tiên xuất hiện trong dịp Giáng sinh và năm mới tại Đức Hòa.

Ban tổ chức cho biết, nối tiếp chương trình này sẽ là loạt sự kiện trải nghiệm đón xuân trên phố đi bộ với những gian hàng xuân cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và những điểm check-in độc đáo.

Được biết, đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa đón năm mới Quý Mão được phối hợp tổ chức giữa địa phương và MIKGroup - đơn vị phát triển dự án tuyến phố thương mại Imperia Grand Plaza Đức Hòa trên trục đường 3/2 thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Sự kiện khai trương tuyến phố mẫu tại phố Tây Imperia Grand Plaza Đức Hòa sẽ chính thức mở ra không gian mua sắm và trải nghiệm văn hóa độc đáo cho người dân.

Dự án Tuyến phố thương mại Imperia Grand Plaza Đức Hòa có quy mô hơn 11ha, nằm dọc 2 bên tuyến phố 3/2 bề thế kéo dài khoảng 1,4km. Bên cạnh các dãy shophouse thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách, tuyến phố này cũng được đầu tư 2 công viên gồm công viên Ánh sáng, công viên Mặt trời và 1 vườn thiền với tổng diện tích lên tới hơn 6,300m2.

Không gian xanh quy mô này cũng sẽ giúp người dân và du khách Long An có thể trải nghiệm mua sắm kết hợp vui chơi, giải trí “all in one” trên tuyến phố thương mại Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Đặc biệt, không chỉ là một nơi để mua sắm, giải trí, nơi đây hứa hẹn sẽ còn trở thành biểu tượng check in mới, giúp đưa Imperia Grand Plaza Đức Hòa góp mặt trong bản du lịch mới của Long An.

