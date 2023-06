Sà lan chìm trên sông, 2 người được bộ đội biên phòng cứu sống

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng TP.HCM, tối 4/6, trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước (Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM) vừa cứu sống 2 người trên sà lan bị chìm trên sông do mưa lớn, sóng lớn.

Hai người trên sà lan được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Bộ đội Biên phòng TP.HCM

Theo đó, khoảng 18h chiều 4/6, lực lượng Trạm kiểm soát Biên phòng Soài Rạp tuần tra trên địa bàn đơn vị quản lý.

Tại khu vực phao Phú Mỹ 1 thuộc luồng Soài Rạp, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện sà lan mang biển số LA 08086 lưu thông trên sông Soài Rạp theo hướng Đồng Nai đi Long An có dấu hiệu bị chìm do mưa gió, sóng lớn.

Ngay lập tức, lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã tiếp cận. Khi lực lượng chức năng áp sáp cũng là lúc sà lan bị sóng to đánh chìm. Hai người trên sà lan là ông Nguyễn Văn Út Năm (SN 1973) và bà Huỳnh Thị Kim Bương (SN 1977), cùng ngụ tại huyện Cần Đước, Long An được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Theo Bộ đội Biên phòng TP.HCM, cũng trong chiều cùng ngày, do dông lốc mưa to đã làm 2 xà lan ở phao số 6 và số 8 bị đứt dây neo va chạm vào nhà để cano chốt Gò Gia gây hư hỏng, móp méo. Rất may, không có ai bị thương.

Tuấn Kiệt