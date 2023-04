Rupert Murdoch: Gãy lưng vẫn tin sẽ trường thọ, ly hôn vợ 4 qua email

Ảnh: Reuters

Bài viết dài 6.000 chữ của Vanity Fair đưa ra những thông tin quan trọng mà nhiều người muốn biết, từ cuộc đua kế vị Murdoch tới hàng núi chi tiết thú vị về vụ ly hôn gần đây của ông trùm truyền thông với Jerry Hall, cũng như tình hình sức khỏe hiện thời của Rupert Murdoch...

Rupert Murdoch, năm nay 92 tuổi, là người nắm giữ đế chế truyền thông gồm cả Fox News, The Sun, The Times, The Wall Street Journal và The New York Post.

Dưới đây là những tiết lộ chính trong bài báo của Vanity Fair:

Đặng Văn Địch và cái lưng gẫy của Rupert Murdoch

Ảnh: Vanity Fair

Đầu năm 2018, tỷ phú Rupert Murdoch được tìm thấy trong tình trạng đau đớn tột độ trên chiếc du thuyền của ông. Người ta phải dùng cáng đưa ông xuống cảng ở Guadalupe, nghỉ một đêm trên băng ca rồi được máy bay riêng đưa tới bệnh viện.

"Ông ấy gần như sắp chết", một người thân cận với gia đình tỷ phú này nói với Vanity Fair. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị loạn nhịp tim và gãy lưng. Họ cũng phát hiện ông trước đó từng bị gãy đốt sống. Theo lời ông, vết thương đó là do vợ cũ, tỷ phú truyền thông Đặng Văn Địch (Wendy Deng) gây ra cho ông. Người vợ thứ 3 này đã đẩy ông vào một chiếc đàn piano khi hai người cãi nhau.

Bà Đặng từ chối đề nghị bình luận về thông tin trên.

Chia tay vợ 4 Jerry Hall qua thư điện tử

Ảnh: Reuters

Rupert Murdoch và Jerry Hall gặp nhau lần đầu tiên ở Melbourne, Australia năm 2013 và 6 tháng sau đó, họ đính hôn. Tuy nhiên, 6 năm sau, tỷ phú này quyết định chia tay người vợ thứ 4 qua thư điện tử.

Nhà báo Gabriel Sherman, người đã dành nhiều thập niên viết về đế chế của Rupert Murdoch cho biết, đã được xem ảnh chụp màn hình thư chia tay vợ của ông trùm truyền thông Mỹ.

"Jerry, thật đáng buồn là tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng ta. Chắc chắn chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng tôi còn nhiều việc phải làm... Luật sư ở New York của tôi sẽ liên lạc với em ngay lập tức".

Để xát muốn vào vết thương, Jerry Hall kể với bạn bè rằng cô chỉ có 30 ngày để rời khỏi dinh thự Bel Air, California của chồng cũ. Trong thời gian dọn đồ đạc, Jerry Hall bị các nhân viên an ninh giám sát và còn bị yêu cầu trình hóa đơn để chứng tỏ đó là các món thuộc về bà.

Murdoch không khỏe nhưng luôn tin sẽ trường thọ

Theo một nguồn tin, trong những năm gần đây, Rupert Murdoch bị gãy lưng, bị tai biến, hai đợt viêm phổi, mắc bệnh rung nhĩ và đứt gân gót chân. Tỷ phú này dường như rất yếu ớt, ông không thể đứng vững mà phải dựa vào con trai khi tham dự đám cưới của một người thân trong gia đình.

Ông thường nói đùa về sự bất tử của mình và đề cập tới người mẹ sống tới 103 tuổi, nhưng một nguồn tin cho hay, những người trong gia đình của ông thường nhắc nhở rằng: "40 tuổi có thể là 30, nhưng 80 là 80".

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, ông tỏ ra rất thận trọng và lo lắng cho sức khỏe bản thân. Ông và vợ cùng nhau cách ly tại nhà ở Bel Air suốt nhiều tháng.

Hoài Linh