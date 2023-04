"Quy định phòng cháy như trên trời rơi xuống, doanh nghiệp kêu là phải"

Tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ngày 16/4, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về một số vướng mắc trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Theo ông Hùng, vừa qua, nhiều văn bản, ý kiến cho rằng quy định về PCCC bất cập, cản trở sự phát triển. Tuy nhiên, phía Bộ Công an đảm trách phần triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn còn việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến PCCC cũng thuộc phần trách nhiệm của các bộ, lĩnh vực khác như xây dựng, giao thông, khoa học công nghệ. Một mình Bộ Công an không thể tự viết được quy chuẩn.

Lãnh đạo Bộ Công an thừa nhận, có những những tiêu chuẩn, quy chuẩn đã quá cũ, quá lạc hậu mà hiện nay vẫn áp dụng. Đơn cử, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 (về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế); Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 (về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế).

“Bộ Công an đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn vậy. Những tiêu chuẩn này khi áp vào giống như trên trời rơi xuống, doanh nghiệp kêu là phải”, Trung tướng Hùng chia sẻ.

Nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC đã lạc hậu, gây khó cho doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: Hoàng Hà)

Về giải pháp, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan, để hành lang pháp lý về PCCC sẽ phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế của Việt Nam, không trở thành vật cản cho phát triển. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định, cũng không thể vì phát triển kinh tế mà hạ thấp tiêu chuẩn phòng cháy, bởi liên quan tới an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Phải đặt tính mạng, tài sản của người dân lên trên hết, trước hết. Bộ Công an kiên quyết không hạ các tiêu chuẩn phòng cháy cần thiết.

Sau khi nghe đại diện Bộ Công an nêu vướng mắc trong lĩnh vực PCCC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, cùng Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ KH-CN và các Bộ liên quan, trong tuần này, phải xử lý ngay những bất cập.

Theo Thủ tướng, vừa qua, một số vụ việc có tính chất nghiêm trọng xảy ở các quán karaoke, một số khu công nghiệp hay trụ sở do không tuân thủ đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình xử lý cần có trọng tâm, trọng điểm. Những quán karaoke để xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì cần tập trung kiểm soát chặt theo đúng quy định, có tham khảo kinh nghiệm quốc tế, phù hợp trong điều kiện, hoàn cảnh đất nước.

“Rà soát, tận dụng trong điều kiện Việt Nam, cho doanh nghiệp thuận lợi khi thực hiện công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy. Phải có giai đoạn chuyển tiếp, xây dựng chính sách và thực thi chính sách không được giật cục. Chuyển đổi trạng thái phải có lộ trình”, Thủ tướng nói.

Liên quan tới tình hình an ninh trật tự, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, nhiều khó khăn tiềm ẩn đối với thị trường tài chính, bất động sản, chứng khoán. Tình trạng doanh nghiệp phá sản, giải thể hay thị trường bất động sản khó khăn kéo dài đang lan tỏa, tác động nhiều mặt. Đi cùng với đó là tình trạng thiếu đơn hàng của doanhg nghiệp, sẽ đặt ra gánh nặng lên an sinh xã hội. Đề cập về tình hình Ngân hàng SCB, thời gian vừa qua, Bộ Công an tiếp tục ghi nhận những sự việc phức tạp. Đơn cử, trong ngày 8,9,28/2, rất nhiều trái chủ tập trung, đòi quyền lợi, nhiều diễn đàn trên môi trường mạng cũng đòi quyền lợi. Sự việc còn nhiều phức tạp, Bộ Công đang phối hợp với Công an TP.HCM làm rõ một số vấn đề liên quan, theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Trần Hung