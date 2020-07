Sức mạnh đáng sợ của tàu khu trục Mỹ đang hoạt động ở Biển Đông

Theo thông báo mới đây của Hạm đội 7 Mỹ, hôm 14/7, tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Ralph Johnson (DDG-41) của Hải quân Mỹ đã được điều đến khu vực gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông để thực hiện một chuyến tuần tra “tự do hàng hải nhằm tăng cường hợp tác an ninh vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Theo thông báo của Mỹ, việc tàu chiến nước này đi qua vô hại ở gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm duy trì các quyền tự do hàng hải đồng thời thách thức các yêu sách phi lý trên biển bất kể đó là ai.

Tàu khu trục DDG-41 hoạt động gần quần đảo Trường Sa hôm 14/7. Nguồn: Sina.

Hành động của Mỹ được coi là nhằm khẳng định lập trường của nước này ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ - ông Mike Pompeo tuyên bố rằng tất cả các tuyên bố của Trung Quốc đối với tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là bất hợp pháp. Cũng như coi các hành động trên biển của Trung Quốc hiện nay là hành động bắt nạt nhằm kiểm soát những nguồn tài nguyên này.

USS Ralph Johnson thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz từng tập trận cùng với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan vào đầu tháng 7/2020. Đây là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke thứ 64 của Hải quân Mỹ, được hạ thủy cuối năm 2015. Arleigh Burke là lớp tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường mạnh nhất và đông đảo nhất thế giới hiện nay. Tàu dài 155,3 m, rộng 20 m, cao 9,4 m, lượng giãn nước khi đầy tải đạt 9.600 tấn, tốc độ trên 56 km/h, tầm hoạt động 8.000 km, biên chế thủy thủ đoàn tối đa 320 người.

Con tàu có giá trị khoảng 1,8 tỉ USD, vũ khí chính của tàu là 56 tên lửa hành trình Tomahawk của hãng Raytheon, chuyên dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ hoặc chống tên lửa đối hạm. Điểm đáng sợ của tàu khu trục lớp này đó là hệ thống tác chiến Aegis hiện đại, sử dụng hệ thống kiểm soát duy nhất tích hợp các cảm biến và vũ khí trên tàu để chống lại các mối đe dọa từ đối phương. Được biết, hiện nay Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu các biện pháp đối phó với hệ thống này nhưng vẫn chưa đạt được kết quả khả quan nào.

Ngoài ra, tàu khu trục lớp Arleigh Burke còn được trang bị 8 tên lửa hải đối hải Harpoon phục vụ cho mục đích chống hạm và hệ thống chống ngầm ASROC. Tàu còn có 6 ống phóng ngư lôi 324 mm MK32, có thể phóng ngư lôi tự hành chống ngầm.

Trung Quốc chưa có biện pháp đối phó hiệu quả với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Nguồn: Sina.

Khẩu pháo MK45 cỡ nòng 127 mm được trang bị hệ thống ngắm quang điện tử Kollmorgen có thể tiêu diệt tàu mặt nước, máy bay của đối phương và các mục tiêu bờ biển. Pháo MK45 có khả năng nạp đạn tự động, cơ chế kiểm soát bắn hoàn toàn tự động, có thể bắn hết cơ số đạn 20 viên/phút.

Về phương diện theo dõi, trinh sát mục tiêu, tàu được trang bị cụm radar mảng pha quét điện tử AN/SPY-1, cùng loạt tên lửa đánh chặn SM-2/3, RIM-156, RIM-161 cho chúng có khả năng phá hủy máy bay thậm chí cả tên lửa đạn đạo của đối phương. Cùng với đó, tàu được tích hợp hệ thống định vị thủy âm (sonar) AN/SQS-53C trên thân và sonar kéo AN/SQR-19 sau tàu để phát hiện tàu ngầm từ phía đuôi.

Trên tàu còn được trang bị thêm tên lửa Sea Sparrow. Đây là loại tên lửa phòng thủ hiện đại chuyên dùng để tiêu diệt các loại tên lửa chống hạm của đối phương nhờ khả năng dẫn đường của radar AN/SPY-1D. Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tầm gần, tàu được trang bị hai khẩu pháo 6 nòng Phalanx MK15 cỡ nòng 20 mm có khả năng bắn cực nhanh.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị 4 động cơ turbine khí GE LM 2.500, mỗi động cơ có công suất tới 33.600 mã lực, giúp nó có thể cơ động rất linh hoạt trên biển với vận tốc tối đa gần 60 km/h. Hiện nay, để đối phó với tàu khu trục lớp này của Mỹ, Trung Quốc chỉ có biện pháp duy nhất là sử dụng chiến thuật “bầy sói”, tức là lấy số đông để áp chế số ít, tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế.

