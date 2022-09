Phố cà phê đường tàu Hà Nội: Cấm điểm này, du khách tràn sang điểm khác

Đầu năm 2018, khu vực phía Bắc ga Hà Nội xuất hiện loại hình du lịch khách nước ngoài tham quan, quay phim, chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua. Sau đó, các hàng quán bày bàn ghế bán nước cho khách du lịch trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Khi dịch Covid-19 được kiềm chế, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực này lại tái diễn. Đầu tháng 5, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đã có văn bản gửi các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên Phủ đề nghị có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng người dân bày bán hàng, du khách trong nước và nước ngoài quay phim chụp ảnh tại đây. Đến ngày 12/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. Quận Hoàn Kiếm thống kê có hơn 30 hộ dân kinh doanh cà phê ngay sát tuyến đường tàu đi qua các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Cửa Nam... Trước khi có đề xuất "xóa sổ", xóm cà phê đường tàu được biết đến là một trong những điểm check-in nổi tiếng của Hà Nội, thường rất đông đúc khách du lịch, nhất là cuối tuần. Từ ngày 15/9, lực lượng chức năng gồm công an phường, dân phòng, tổ dân phố đã lập rào chắn, chốt chặn hai đầu lối vào xóm cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền người dân và du khách tạm thời không đến phố cà phê đường tàu trong thời gian đợi biện pháp giải quyết giữa UBND TP Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải.