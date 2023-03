Nữ sinh chuyên Ams: Vào Đảng năm lớp 12, muốn thành giáo viên Hóa

Năm học 2019-2020, Mai Trang đạt giải Nhì kỳ thi HSG cấp Quận môn Ngữ văn. Sau khi vào Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, em đạt danh hiệu HSG và đạt học bổng 5 học kỳ tại trường. Nữ sinh này cũng đạt giải khuyến khích cuộc thi vẽ “Vietnamese Youth’s Creativity for Climate Change Adaption” năm 2021 do Đại sứ quán Hà Lan tổ chức. Năm 2020, Mai Trang đạt giải thưởng “Eco together” – Kao Prize cuộc thi vẽ tranh về môi trường cho trẻ em quốc tế lần thứ 11. Em đạt giải A “Ngày hội nhật ký minh hoạ của thiếu nhi châu Á Enikki Mitsubishi 2017-2018” do Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch tổ chức. Tranh của Mai Trang được gửi đến Nhật Bản tham dự cuộc thi vẽ tranh Ngày hội nhật ký minh hoạ của thiếu nhi châu Á và đạt giải Grand Prix (Giải thưởng Lớn). Ngoài ra, em cũng giành giải Ba cuộc thi vẽ “I Draw The Country Of Ukraine Competition 2018” do Đại sứ quán Ukraine tổ chức.