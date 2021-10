08/10/2021

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2021 (Best Companies to Work for in Asia 2021) là giải thưởng mà Tập đoàn TH, vừa được tạp chí uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực nhân sự vinh danh ngày 8/10/2021.