Như Quỳnh: Tôi chọn chồng rất kỹ nhưng hạnh phúc vẫn là dấu hỏi

Bài Cảm ơn mẹ do một người anh quen của Như Quỳnh viết. Bài hát ca ngợi sự hy sinh của người mẹ dành cho con khiến ca sĩ đồng cảm sâu sắc. Trước đó, chị từng hát bài này trong liveshow The best of Như Quỳnh.

MV Cảm ơn mẹ do NSND Kim Xuân đóng cùng diễn viên Đặng Trần Nhậm, kể về hành trình gian nan của người mẹ nuôi con khôn lớn. Khi trưởng thành, người con bị cuộc sống, công việc cuốn đi, ngày càng xa mẹ.

Trong sản phẩm, Kim Xuân thể hiện hình ảnh người mẹ tảo tần quen thuộc. Dù là mẹ của con gái 16 tuổi, Như Quỳnh tự thấy không đủ sâu sắc để diễn xuất nên nhờ nghệ sĩ gạo cội thể hiện.

Như Quỳnh ôm vịt bông trong buổi gặp khán giả.

Dịp phát hành MV, Như Quỳnh nhớ mẹ - người mà chị "dành cả phần đời còn lại để nói không hết chuyện". Trong ký ức của chị, mẹ hát hay, am hiểu âm nhạc, thuộc gần hết ca khúc tiền chiến, bolero...

Theo Như Quỳnh, sự nghiệp của mình suôn sẻ nhờ có mẹ. Sinh thời, bà làm hầu hết việc liên quan để con gái tập trung cho giọng hát. Bà còn chủ động gặp các nhạc sĩ để tìm hiểu về tác phẩm, truyền đạt lại cho Như Quỳnh hát.

"Mẹ mất, tôi cảm tưởng như mất 70% linh hồn của mình. Tôi đã quen với việc được mẹ làm giúp mọi thứ, đi đâu cũng có mẹ dìu dắt nên không phải suy nghĩ nhiều", ca sĩ kể.



Mẹ Như Quỳnh bao dung nhưng cũng hay càu nhàu con gái như bao người mẹ khác. Bà hay rầy la Như Quỳnh: "Con gái mà không thùy mị chi hết", "Con phải tập ăn nói, đi đứng cho duyên dáng. Con gái ai mà vô duyên như rứa (gia đình Như Quỳnh gốc miền Trung - PV)"...

Khi trưởng thành, Như Quỳnh mới thấm thía từng lời mẹ dạy. Chị xúc động: "Tôi từng vô tư nghĩ mẹ sẽ mãi ở bên mình, đâu nghĩ một ngày không còn mẹ. Giá mà tôi chỉ sống 5 - 10 năm nữa thôi, lấy phần còn lại cho mẹ sống khỏe mạnh bên mình".

Như Quỳnh chia sẻ với VietNamNet 2 điều hối tiếc. Với tư cách người con, chị luôn ao ước mẹ còn sống để nhìn thấy mình mạnh mẽ, hạnh phúc như hôm nay.

Với vai trò người mẹ, chị tiếc những năm tháng Melody Đông Nghi thơ ấu, chị phải liên tục đi diễn kiếm tiền mưu sinh, không có nhiều thời gian gần con.

Nhìn lại cuộc đời mình, Như Quỳnh thấy nhiều sóng gió, thăng trầm. Chị nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ: "Tôi ích kỷ khi bất chấp chọn sự nghiệp thay vì gia đình.



Khi không thể tiếp tục đi chung đường, chúng tôi đành chia tay. Tôi tiếc nuối nhiều chứ. Trước khi lấy chồng, tôi đã chọn lựa rất kỹ nhưng rồi hạnh phúc vẫn là một dấu hỏi".

Như Quỳnh mãn nguyện với hiện tại.



Như Quỳnh thấy cuộc đời và âm nhạc của mình có mối liên hệ sâu sắc. Từ nhỏ, chị đã thích hát những bài bolero buồn. "70% ca khúc tôi hát là bolero xưa. Gần đây, tôi chỉ hát nhạc anh Thái Thịnh hoặc Hamlet Trương. Đến nay, tôi vẫn chỉ thích bolero buồn, dường như chúng đã vận vào đời mình", ca sĩ nói.

Điều khiến Như Quỳnh vui là có nhiều fan thế hệ Z. Tiếp xúc với fan nhỏ tuổi, đôi lúc chị quên tuổi thật. Ca sĩ vui kể: "Lâu rồi tôi không đếm tuổi nữa. Có lần gặp Tố My, cô ấy xưng 'chị - em' nhưng hỏi ra mới hay tôi bằng tuổi mẹ cô ấy".

Vượt qua những biến cố, Như Quỳnh hiện mãn nguyện với sự nghiệp lẫn đời tư. Theo chị, "đây là lúc nụ cười của tôi hoàn toàn thanh thản".

Gia Bảo