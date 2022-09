Nhóm thanh niên dùng hung khí đi dằn mặt đối thủ còn đánh cảnh sát bị thương

Chiều 19/9, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Vũ Thành Đạt (sinh năm 2006), Đinh Anh Bảo Khang (sinh năm 2006), Nguyễn Thế Phong (sinh năm 2005), Nguyễn Minh Dương (sinh năm 2003), Đỗ Tiến Hải (sinh năm 2005), Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 2004) cùng quận Long Biên (Hà Nội) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị cơ quan công an bắt.

Trước đó, đêm 11/9, thực hiện kế hoạch tuần tra, mật phục, kiểm soát, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Đội Cảnh sát hình, Công an huyện Đông Anh trong quá trình tuần tra trên đường Trường Sa đoạn gần cầu Đông Trù, phát hiện nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy che biển số, không đeo biển kiểm soát mang theo dao phóng lợn hàn tuýp sắt, lạng lách đánh võng, bấm còi gây mất an ninh trật tự dọc đường Trường Sa, Quốc lộ 3.

Khi nhóm đối tượng đi đến đoạn Quốc lộ 3 thuộc địa phận thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh thì các đồng chí Ngô Thế Anh điều khiển xe máy chở đồng chí Bùi Quang Anh áp sát, yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra.

Bất chấp yêu cầu của Cảnh sát hình sự, một trong những đối tượng trên đã dùng tuýp sắt vụt khiến đồng chí Ngô Thế Anh bị thương ở trán. Gây án xong các đối tượng bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Khi bị bắt, các đối tượng khai nhận, vào tối 10/9, tại quán “Bí” của Nguyễn Tuấn Anh địa chỉ ở Thượng Thanh, Long Biên (Hà Nội) có một nhóm nam thanh niên chưa rõ lai lịch đến gây rối, đập phá. Biết tin, nhóm đối tượng cầm đầu gồm Vũ Thành Đạt, Đinh Anh Bảo Khang, Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Minh Dương, Đỗ Tiến Hải và Nguyễn Tuấn Hùng và khoảng hơn 10 đối tượng khác có mặt tại quán “Bí” rủ nhau đi dằn mặt đối thủ.

Đến khoảng 22h30' ngày 11/9, sau khi tụ tập đông đủ, các đối tượng ra đã chuẩn bị các tuýp kim loại dài 2-3m, có tuýp một đầu hàn dao chọc tiết lợn rồi chở nhau bằng xe máy đi về khu vực huyện Đông Anh.

Các đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao khoảng 70-80km/h, bấm còi liên tục, lạng lách đánh võng, đi dàn hàng ngang dọc theo trục đường từ cầu Đông Trù đến ngã tư Xuân Canh rẽ vào Quốc lộ 3.

Đến đoạn đường thuộc thôn Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh (Hà Nội) thì bị Tổ công tác cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Anh phát hiện, bắt giữ. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật cùng nhiều phương tiện vi phạm.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Sông Yên