Hà Nội: Nhóm người mang dao phóng lợn, chai bia ném người đi đường giữa đêm

Chiều 3/10, trao đổi với PV Infonet, anh Đặng Xuân Thắng (SN 1985, hiện đang công tác tại một bệnh viện tại Hà Nội) cho biết: “Hiện nay tại các tuyến đường Hà Nội, vào khoảng sau 22h đêm có một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đi khoảng 10 xe máy chủ yếu là Ware và Dream không mang biển kiểm soát mang theo dao phóng lợn, vỏ chai bia ném vào người đi đường.

Thông tin trên các trang mạng xã hội mà nạn nhân cung cấp.

Mỗi xe có 2 người cả nam và nữ, không đội mũ bảo hiểm lại còn mang theo dao phóng lợn và vỏ chai bia ném vào người đi đường, toàn bộ những nạn nhân này không thù hằn hay quen biết gì nhóm thanh niên kia. Nhóm thanh niên này có khoảng 20 người. Người lớn tuổi nhất khoảng 19-20 tuổi”.

Theo anh Đặng Xuân Thắng, phạm vi hoạt động của nhóm này rất rộng, trong tối 2/10, bản thân tôi là một nạn nhân và tìm được 2 nạn nhân khác cùng bị như tôi. Một người bị tấn công ở gần địa điểm tôi bị là số 90 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội còn một bạn khác bị tấn công ở đường Bưởi - Võ Chí Công, Hà Nội. Tuy nhiên, các nạn nhân đều xác định, bị chính nhóm thanh niên này ném chai vào người khi đang đi đường.

Anh Đặng Xuân Thắng nạn nhân của vụ việc.

“Tối qua (2/10 – PV), tôi bị nhóm thanh niên này ném chai rỗng không vào người gây xây xát ở tay, chân và xe cũng bị hư hỏng nhẹ. Sau đó, nhóm thanh niên này còn quay lại như thể trêu ngươi mình vậy.

Khi vụ việc xảy ra, tôi đã đến cơ quan Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông trình báo lại vụ việc. Đến sáng nay (3/10), tôi cùng bạn Ngô Quang Trường cũng là nạn nhân bị nhóm này ném vào tối 2/10, đến cơ quan công an phường trình báo lại vụ việc. Khi xảy ra vụ việc tôi vừa bất an mà cũng thấy khó tin nổi”, anh Đặng Xuân Thắng chia sẻ.

Còn anh Ngô Quang Trường (SN 2002, hiện đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội) cho biết: “Vào tối 2/10, tôi cũng bị một nhóm thanh niên dùng vỏ chai bia ném vào bánh xe.

Anh Ngô Quang Trường cũng là nạn nhân của vụ việc.

Sau khi bị ném, xe tôi chạy được một đoạn thì cả người và xe ngã ra đường, rất may người chỉ bị xây xát nhẹ, xe cũng hư hỏng nhẹ. Tôi nhìn thấy rõ, một nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đèo theo một cô gái ngồi sau ném tôi. Nơi tôi bị ném ở đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông”.

Sáng 3/10, tôi cùng anh Thắng có đến Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội trình báo lại sự việc vào tối 2/10 mà nhóm thanh niên đó gây ra cho chúng tôi.

Hình ảnh anh Long bị nhóm thanh niên ném vỏ chai bia vào người sau gần 1 tuần

Trong khi đó, anh Hoàng Long (ở Mỹ Đức, Hà Nội) cũng xác nhận như lời anh Đặng Xuân Thắng nói và cho biết: “Vào khoảng 22h ngày 30/9, tôi cũng bị nhóm thanh niên này ném trên đường Văn Phú, Hà Đông. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh nhóm thanh niên này, để tránh hậu quả đáng tiếc, gây bất an cho người đi đường ban đêm”.

Cơ quan Công an phường Mộ Lao đến hiện trường vụ việc vào tối 2/10.

“Hôm đó tôi đang đi xe máy thì bị ném thẳng chai vào tay, tôi loạng choạng và nhìn thấy một xe đèo 2 người không đội mũ bảo hiểm, xe không mang biển kiểm soát đi phía sau phóng lên và chạy luôn. Về nhà mấy ngày nay, tay tôi vẫn thâm tím”, anh Long nói.

Công an phường Mộ Lao thu dọn vỏ chai bia vỡ tại hiện trường người dân bị ném vào người

Cũng theo anh Đặng Xuân Thắng, sáng 3/10, anh đã đến cơ quan công an trình bày lại vụ việc, với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nhóm thanh niên ngông cuồng này.

Được biết, hiện cơ quan Công an phương Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội đã tiến hành lấy lời khai của các nạn nhân để xác minh làm rõ.

Sông Yên