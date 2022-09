Nhặt được ví tiền, anh công nhân ở Đà Nẵng nhờ công an tìm người trả lại

Theo đó, vào sáng 29/9, đang trên đường đi làm, anh Võ Văn Việt (SN 1989), là công nhân Công ty TNHH Bê tông Dufago (đóng tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ví, trong đó có 6 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ bảo hiểm, 1 Căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Minh Hiển (trú thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang).

Chị Nguyễn Thị Minh Hiển nhận lại tài sản đánh rơi từ anh Võ Văn Việt. (Ảnh C.A)

Qua Fanpage Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng, anh Việt nhờ thông báo tìm người đánh rơi để trả lại.

Nhận được tin nhắn của anh Việt, cán bộ công an đã chuyển thông tin đến Trưởng Công an xã Hòa Sơn (huyện Hoà Vang) nhờ xác minh. Ngay sau đó, Công an xã Hòa Sơn đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực xuống địa bàn tìm hiểu.

Qua xác minh, chị Nguyễn Thị Minh Hiển (SN 1974) là chủ sở hữu của tài sản nói trên.

Chị Hiển cho biết, vào lúc 10h30 ngày 29/9, chị có đánh rơi 1 chiếc ví tại đường 11B, KCN Hòa Khánh (trong ví có các giấy tờ tùy thân và tiền mặt) đúng như thông tin anh Việt cung cấp.

Công an xã Hòa Sơn đã mời chị Hiển, đồng thời thông báo cho anh Việt đến trụ sở Công an xã để trao lại số tài sản, giấy tờ cho người đánh rơi.

Nhận lại chiếc ví bên trong có đầy đủ giấy tờ, tiền mặt, chị Hiển xúc động gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Võ Văn Việt và tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an xã Hòa Sơn.

Trước đó, vào ngày 9/9, trong lúc đang thu dọn xe đẩy hành lý ở khu vực sảnh sân bay Đà Nẵng, anh Hà Huy Nhật Anh, điều hành hãng taxi Hải Vân phát hiện một chiếc ví nam bỏ quên.

Khi mở ra xem, anh Nhật Anh phát hiện nhiều xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng kèm nhiều giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, giấy tờ xe…

Quan sát xung quanh không thấy ai quay lại nhận, anh đã thông báo Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đến lập biên bản cùng xử lý sự việc trên.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng kiểm tra có 44 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và giấy tờ mang tên ông Đặng Minh T. (47 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) nên đã liên hệ trả lại ngay trong khuya 9/9.

Ông T. cho biết lúc đẩy hành lý ra khu vực taxi, ông bỏ quên ví da trên ngăn hành lý nhỏ. Đến khi lên taxi mới biết mình bỏ quên. Ông T. rất bất ngờ vì tìm lại được chiếc ví đánh mất nhanh như vậy.

Trong thời gian qua, tại Đà Nẵng có nhiều câu chuyện tài xế trao trả lại tiền cho du khách bỏ quên, hay nhiều dân nghèo tìm đến cơ quan công an bàn giao tài sản nhờ trả lại cho người đánh mất. Những câu chuyện này khiến nhiều người không khỏi ngợi khen, thán phục.

Diệu Thuỳ