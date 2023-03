Nhắn nữ sinh đến nhà lấy đề thi, thầy giáo bị tố có hành vi dâm ô

Ngày 27/3, trao đổi với VietNamNet, thầy Nguyễn Phước Điền (Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Mỹ Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) cho biết, đã có văn bản trả lời phụ huynh về đạo đức nhà giáo của thầy V.V.L (giáo viên môn Toán).

Người tố giác là chị L.T.T.B (ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long). Chị B. là dì ruột, đồng thời là người trực tiếp giám hộ của em A. (học sinh lớp 8A1, Trường THCS và THPT Mỹ Phước).

Trường THCS và THPT Mỹ Phước nơi thầy L. đang công tác. Ảnh: Thiện Chí



Chị B. trình bày, ngày 13/11/2022, thầy L., chủ nhiệm lớp 8A1 Trường THCS và THPT Mỹ Phước, nhắn tin hẹn người phụ nữ này trưa 14/11 đến nhà. lấy đề kiểm tra giữa kỳ I cho A. làm lại. Do bận việc nên chị B. không đến.

Sau đó, em A. nhắn tin hỏi thầy L. về việc để bà ngoại của em đến lấy đề kiểm tra. Lúc này, thầy L. trả lời: “Bí mật ko (không) cho nhiều người biết chuyện này. Nên chỉ con và mẹ B. biết thôi”.

Đến khoảng 14h ngày 14/11/2022, A. cùng bạn đến nhà thầy L. để lấy đề kiểm tra giữa kỳ I. Theo trình bày của chị B., thầy L. chỉ cho phép A. vào nhà...

“Khi không gian chỉ còn riêng thầy L. và A., thầy bắt đầu thực hiện hành vi sàm sỡ đối với A. Sau đó, nhờ có người hàng xóm sang gõ cửa tìm thầy này nên A. có cơ hội thoát thân”, chị B. trình bày trong đơn.

Sau đó, chị B. làm đơn gửi đến ban giám hiệu nhà trường đề nghị làm rõ.

Tin nhắn giữa thầy L và em A. Ảnh: Gia đình cung cấp.



Sai phạm của thầy giáo

Ngày 24/2, thầy Nguyễn Phước Điền, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Mỹ Phước có văn bản trả lời chị B.

Theo đó, thầy V.V.L thừa nhận có gọi nữ sinh A. đến nhà. Thầy L. trình bày, vì bài kiểm tra giữa kỳ I của A. điểm không cao. Ngày 14/11/2022, thầy nhắn tin cho A. sau khi tan học đến nhà lấy đề kiểm tra giữa kỳ I để làm lại. Khi đến nhà thầy L, A. có đi với bạn cùng lớp.

Tại nhà, thầy L. lấy đề thi (cùng đề với đề đã làm trên lớp) đưa cho A. Sau đó, nữ sinh và bạn ra về. Hôm sau, khi vào lớp, A. đưa bài kiểm tra giữa kỳ đã làm lại cho thầy L.

Thầy giáo này không thừa nhận có hành động khiếm nhã với A. “Nhà trường xác định việc giáo viên yêu cầu học sinh đến nhà và cho học sinh lấy đề kiểm tra giữa kỳ về nhà làm lại là hoàn toàn sai trái”, văn bản của nhà trường nêu.

Ngoài ra, thầy L. cũng không thừa nhận mắng chửi, nhục mạ nữ sinh A. và bạn cùng lớp. Nhà trường đã khảo sát học sinh (bằng phiếu) lớp 8A1. Theo đó, học sinh trình bày, thầy L. có một số lời nói la rầy thiếu chuẩn mực và không có tính giáo dục.

Đối với việc thầy L. có hành vi hạ điểm các bài kiểm tra, trong đó, có bài điểm kiểm tra cuối kỳ I. Việc giáo viên này nâng điểm cho học sinh, nhà trường kết luận: Bài kiểm tra giữa kỳ I có tổng cộng 38 bài, trong đó nhập lệch cao hơn điểm trên bài kiểm tra là 35 bài (trong đó có bài của A, điểm trên bài làm là 7.8 nhưng nhập vào Smas là 10, lệch cao hơn 2,2 điểm).

Đối với bài kiểm tra cuối kỳ I, tổng cộng có 38 bài, trong đó nhập không lệch điểm 32 bài (có bài của A. thực tế là 3 điểm, nhưng thầy L. nhập lên là 5,5 điểm).

“Nhà trường xác định việc cộng điểm 35 bài kiểm tra giữa kỳ I của thầy L. là tùy tiện và vi phạm nghiêm trọng quy định về kiểm tra định kỳ. Việc vào điểm nhầm thấp hơn điểm thực tế của học sinh là sai sót do cẩu thả, gây ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh. Giáo viên không thực hiện đúng nội dung "hoàn thành điểm số HKI, cho học sinh xác nhận điểm” do hiệu trưởng yêu cầu trong công tác”, văn bản trả lời của nhà trường nêu.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu thầy L. kiểm điểm việc yêu cầu học sinh đến nhà; việc cho học sinh về nhà làm lại bài kiểm tra giữa kỳ; lời nói thiếu chuẩn mực; cộng điểm tùy tiện, sai quy định…

Nhà trường phê bình, kiểm điểm thầy L. trước hội đồng sư phạm và xử lý: sẽ xếp loại viên chức của thầy L. cuối năm học 2022 -2023 là “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Trường cũng yêu cầu quản trị hệ thống mở khóa để thầy L. nhập lại điểm kiểm tra đúng với kết quả làm bài của học sinh.

Công an đang xác minh hành vi dâm ô

Đối với vụ phụ huynh tố giác thầy L. có hành vi dâm ô nữ sinh, thầy Nguyễn Phước Điền cho biết, vụ việc này do cơ quan công an xác minh làm rõ. “Qua trao đổi, phụ huynh của em A. sẽ làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ vụ việc này. Hiện, thầy L. không còn làm giáo viên chủ nhiệm và dạy lớp của A.”, thầy Điền cho biết.

Chị L.T.T.B thông tin, đã gửi đơn đến Công an xã Mỹ Phước tố giác hành vi của thầy L. Phía Công an xã Mỹ Phước cũng có buổi làm việc với chị B. và em A.

“Từ sau khi vụ việc xảy ra, A. bị trầm cảm. Em ít nói, đi học về chỉ ở nhà không muốn tiếp xúc với người lạ. Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để trả lại sự công bằng cho em”, chị B. nói.

Lãnh đạo Công an huyện Mang Thít xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh.

Hoài Thanh