Nhầm chân ga, người phụ nữ lao thẳng ô tô xuống hồ Tây

Nhận tin báo, công an phường và lực lượng chức năng đã xuống hiện trường cứu hộ ô tô lên bờ.

Đến 17h, ô tô được đưa lên bờ.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, ô tô do một người phụ nữ điều khiển đã nhầm chân ga nên xảy ra vụ việc trên. Người phụ nữ đã đi về nhà, rất may không xảy ra thương tích.

Hình ảnh chiếc ô tô lao xuống hồ Tây chiều 1/4. Ảnh: Hồng Nguyễn

Lực lượng chức năng cứu hộ ô tô lên bờ

Khoảng 17h chiều cùng ngày chiếc xe được đưa lên bờ.

May mắn không có ai bị thương.

Bảo Khánh