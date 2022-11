Ngân hàng SCB gửi “tâm thư” đến khách hàng đã mua trái phiếu

Theo nội dung thư ngỏ, SCB cho biết thời gian qua ngân hàng này có hợp tác với một số công ty chứng khoán để thực hiện dịch vụ giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua, bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty chứng khoán.

Sau quá trình giới thiệu, các khách hàng tiến hành ký kết các hợp đồng liên quan đến việc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp với các công ty chứng khoán.

Và SCB khẳng định chỉ thực hiện việc giới thiệu khách hàng cho các công ty chứng khoán và không thực hiện ký kết hợp đồng hay thoả thuận nào với các khách hàng liên quan đến việc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Hiện SCB đang tích cực làm việc với các công ty chứng khoán và các bên liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc này, SCB cho biết ngày 26/10 vừa qua phía ngân hàng đã tham gia cuộc họp 3 bên với Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và khách hàng nhằm giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Đến nay quá trình phối hợp với các bên liên quan vẫn đang diễn ra liên tục nhằm nhanh chóng có hướng xử lý bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Nội dung thư ngỏ của SCB.

“Chúng tôi hiểu rằng quý khách hàng vẫn đang có nhiều lo lắng, tuy nhiên như khẳng định của các cơ quan chức năng, việc bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. SCB rất mong quý khách hàng hết sức bình tĩnh, thấu hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân cũng như góp phần bảo đảm an toàn trật tự xã hội”, trích thư ngỏ của SCB.

Trước đó, trong giai đoạn năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, SCB cũng như rất nhiều ngân hàng khác nhiệt tình chào bán trái phiếu doanh nghiệp với vai trò là đại lý phân phối.

Thậm chí, có giai đoạn các nhân viên ngân hàng còn bị áp KPI trong việc chào mời khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp, bên cạnh việc chào mời mua bảo hiểm nhân thọ. Chính vì mức chiết khấu cao nên đã có hiện tượng khách hàng mang tiền ra ngân hàng gửi tiết kiệm nhưng lại được nhân viên ngân hàng tư vấn chuyển sang mua trái phiếu.

Liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cũng vừa cho biết sẽ tổ chức cuộc họp 3 bên giữa TVSI với Công ty TNHH No Va Thảo Điền (tổ chức phát hành) và các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu do No Va Thảo Điền phát hành. Cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều 7/11/2022 trong bối cảnh các trái chủ như đang ngồi trên đống lửa.

Ngân Giang