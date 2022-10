Ngân hàng SCB đính chính tin đồn về hai lãnh đạo

Xung quanh một số tin đồn thất thiệt về ông Lưu Quốc Thắng – Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng Sài Gòn (SCB) và ông Diệp Bảo Châu – Phó Tổng Giám đốc trên các trang mạng xã hội, SCB khẳng định tính đến sáng hôm nay (12/10/2022), ông Lưu Quốc Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu - Phó Tổng Giám đốc SCB vẫn đang điều hành công việc hằng ngày của ngân hàng. Ông Thắng và ông Châu là những nhân sự cấp cao có thời gian gắn bó lâu dài với SCB.

“Bằng thông cáo báo chí này, SCB khẳng định các tin đồn thất thiệt về nhân sự cấp cao trên các trang mạng xã hội là sai sự thật làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của SCB. Toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng Sài Gòn đang nỗ lực làm việc hết sức mình để đảm bảo phục vụ tốt nhất các nhu cầu tài chính của quý Khách hàng, đối tác và cộng đồng. SCB rất mong quý Khách hàng thấu hiểu, tin tưởng và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi”, SCB đăng thông cáo.

Ông Lưu Quốc Thắng (trái) và ông Diệp Bảo Châu.

Được biết, ông Diệp Bảo Châu sinh năm 1973, được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc SCB từ tháng 4/2021.

Ông Châu có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Phụ trách khối Quản lý rủi ro, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Hỗ trợ kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Quản lý rủi ro; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Tái cơ cấu; Phó Tổng Giám đốc Phụ trách - SCB.

Trong khi đó, ông Lưu Quốc Thắng được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát tại SCB từ tháng 4/2019. Trước đó ông giữ chức Giám đốc khối Quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn.

Theo giới thiệu, ông Lưu Quốc Thắng có hơn 30 năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại - sản xuất, tài chính, ngân hàng; trong đó có 20 năm ở lĩnh vực ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Giám đốc chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đệ Nhất; Giám đốc khối Quản lý rủi ro, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Hiện nay HĐQT SCB có hai người gồm: Chủ tịch HĐQT Bùi Anh Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT Sun Ka Ziang Henry (SN 1957).

Trước khi được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT SCB tháng 5/2021, ông Dũng từng có 1 năm làm Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này.

Ông Bùi Anh Dũng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng như: Phó Trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Trưởng Phòng kinh doanh đối ngoại, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vùng 1 kiêm Giám đốc SCB Bến Thành.

Thành viên còn lại trong HĐQT SCB, ông Sun Ka Ziang Henry đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT. Ông còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Noble Capital Group Ltd, một quỹ đầu tư được cho là một cổ đông lớn tại SCB.

Ông Sun Ka Ziang Henry từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng khác nhau các công ty như: Price Waterhouse China, Bank of America – Chi nhánh Hong Kong, Phó Chủ tịch Thứ nhất Ngân hàng Bank of America Ltd (Châu Á);…

Tuân Nguyễn