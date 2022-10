Những bộ quần áo phẳng phiu luôn làm bạn trở nên chỉnh chu và đẹp hơn trong mắt mọi người. Nhưng không phải ai cũng biết ủi đồ sao cho đẹp và nhanh nhất.

Tăng lượng nhiệt lên gấp đôi

Việc tăng nhiệt độ lên gấp đôi không phải là bạn sẽ tăng nhiệt độ của bàn ủi mà bạn sẽ lót một lớp giấy nhiệt ở phía dưới của cầu ủi. Làm như vậy bạn sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian ủi đồ của mình vì khi bạn đang ủi mặt trên thì nhiệt sẽ toả ra từ giấy bạc sẽ làm phẳng luôn mặt dưới của quần áo.

Với cách này bạn sẽ không mất công ủi đi ủi lại đồ của mình cho cả mặt dưới và mặt trên, ủi một sẽ được hai. Trong những ngày bận rộn, bạn hãy thử mẹo ủi đồ này. Đảm bảo sẽ rất hữu ích và quần áo sẽ phẳng như mới luôn!

Ủi theo thứ tự

Nếu bạn làm việc gì cũng cần có thứ tự thì ủi quần áo cũng vậy. Đối với ủi áo bạn sẽ tiến hành ủi từ tay áo, các đường viền và cổ áo trước và lưu ý là vẫn ủi từ trong ra ngoài để tránh làm nhăn áo, mất nếp hay hư dáng áo. Đối với ủi quần thì tiến hành ủi từ trong ra ngoài bắt đầu từ các li quần, nếp gấp trước sau đó mới đến toàn bộ ống quần như vậy mới giữ được dáng quần thẳng và đẹp.

Phân loại quần áo

Mỗi loại quần áo khác nhau thì có chất liệu vải khác nhau, cùng với đó là nhiệt độ ủi quần áo cũng khác nhau. Nếu bạn không muốn tốn thời gian vào việc điều chỉnh nhiệt độ bàn ủi thì bạn nên phân loại quần áo trước khi tiến hành ủi quần áo. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn những quần áo mỏng nhẹ như cotton, lụa để ủi trước và những chất liệu thô như jean, kaki để ủi sau.

Mẹo ủi quần áo nhanh, đẹp sẽ giúp bạn không còn ngại công việc này.

Ủi từ trong ra ngoài

Trong khi ủi đồ có một mẹo nhỏ nhất đinh bạn phải biết đó là chúng ta nên ủi quần áo từ trong ra ngoài, lộn mặt trái ủi trước rồi mới đến mặt phải. Và phương pháp này đặc biệt phải áp dụng cho những quần áo tối màu như đen, xanh thẫm, tím than, đỏ đô,… Bởi nếu chúng ta không thực hiện ủi từ trong ra ngoài thì màu của quần áo sẽ trở nên loang lổ và không đều hoặc làm bạc màu quần áo.

Cẩn thận khi ủi các chi tiết, hoa văn trên quần áo

Khi ủi quần áo bạn phải chú ý vấn đề này, nếu trên áo có những hoạ tiết, hình in hay hình thêu thì khi ủi bạn phải đặt một chiếc khăn lên trên bàn ủi sau đó úp mặt có hoạ tiết xuống dưới và tiến hành ủi quần áo. Làm như vậy sẽ giúp bạn giữ được màu sắc ban đầu của hoạ tiết, cũng như hoạ tiết đó không bị biến dạng trong quá trình là, đặc biệt là những hình in trên áo sẽ không bị nóng chảy ra và in màu lung tung trên quần áo.

Treo quần áo lên ngay sau khi ủi

Điều này cũng là một điều rất quan trọng và đáng chú ý khi ủi đồ. Khi vừa ủi đồ xong bạn nên treo lên móc ngay để quần áo được phẳng phiu, nếu bạn không treo lên ngay thì khi quần áo còn đang nóng rất dễ bị nhăn và tạo nếp gấp mới, điều đó sẽ làm quần áo trông rất mất thẩm mĩ và đương nhiên bạn lại tốn thời gian ủi đồ lại từ đầu

Không khó thực hiện các mẹo ủi quần áo nhanh và đẹp.

Luôn sử dụng nước sạch

Đối với những bàn ủi dùng hơi nước mặc dù hướng dẫn sử dụng thường viết là bạn có thể sử dụng nước máy, nước giếng nhưng trên thực tế bạn nên chọn loại nước lọc sạch, tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội. Làm như vậy sẽ hạn chế lượng cặn bẩn đọng lại trong bàn ủi của mình, bởi nó sẽ dây ra và làm bẩn quần áo của bạn. Đặc biệt là đối với những quần áo sáng màu như trắng, xanh, hồng,…

Giữ li quần áo

Đây cũng là một mẹo rất hay giúp bạn ủi đồ đạt được hiệu quả cao. Khi ủi đồ bạn nên dùng kẹp giấy để cố định những thớ ly quần, ly váy lại. Làm như vậy thì quần, áo hay váy sẽ không bị mất li và giúp quá trình ủi của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong quá trình ủi quần, nếu đầu gối bị phồng thì bạn hãy lộn quần lại và ủi mặt trái của nó. Còn đối với váy nhiều li, sau khi cố định ly, bạn nên ủi theo chiều từ trên xuống dưới để tránh mất nếp của váy, điều đó sẽ làm xấu dáng váy của bạn..

Tách biệt hai mặt quần áo khi cần thiết

Trong quá trình ủi đồ nếu quá vội vàng và gấp bạn có thể chỉ ủi một mặt bên ngoài của quần áo và mặt còn lại bạn đặt một tấm bìa lên để cách nhiệt. Tránh làm quần áo nhăn nhúm, và mất thẩm mĩ. Nếu bạn không đặt bìa cứng thì sẽ làm cho quần áo trở nên loang lổ, bạc màu, nhăn nhúm và giãn sợi vải, khiến chiếc áo của bạn dễ phai màu và thời gian sử dụng cũng không được lâu.

Với các mẹo ủi quần áo, trang phục của bạn trở nên phẳng phiu trong vài phút.

Luôn giữ bàn ủi sạch sẽ

Trong quá trình bảo quản bàn ủi bạn phải luôn luôn giữ cho chúng được sạch sẽ để tránh những cặn bẩn trên bàn ủi sẽ làm bẩn quần áo của bạn trong quá trình ủi. Bạn có thể bảo quản bàn ủi sạch sẽ bằng cách khi bàn ủi còn nóng bạn dùng một chiếc khăn ngâm trong dung dịch basking soda để lau chùi bề mặt bàn ủi hoặc dùng tăm bông chấm dung dịch basking soda để vệ sinh các lỗ thông hơi của bàn ủi hoặc dùng kem đánh răng với chiếc bàn chải nhỏ để vệ sinh bề mặt bàn ủi.

Ủi theo các đường thẳng

Trong quá trình ủi đồ bạn nên đưa bàn ủi theo đường thẳng dứt khoát và đều tay, tránh đưa bàn là theo vòng tròn sẽ làm nhăn nhúm quần áo, thậm chí có thể gây co vải và bạn có thê sẽ mất một chiếc quần hay một chiếc áo ưng ý của mình. Hơn nữa, nếu ủi đồ theo đường thẳng sẽ giúp giữ thớ vải được bền và chắc, không làm giãn vải và quần áo sử dụng sẽ được lâu hơn.

Theo vtc.vn