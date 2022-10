Lời khai của đối tượng ăn chặn hơn 150 triệu hỗ trợ tiền điện cho người nghèo ở Thanh Hóa

Đối tượng Lò Văn Lặng tại cơ quan công an.

Ngày 21/10, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Công an huyện Mường Lát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lò Văn Lặng (SN 1985, trú xã Mường Chanh), cán bộ công chức văn hóa-xã hội xã Mường Lý về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 8/2020, Chủ tịch UBND xã Mường Lý giao cho Lặng đi chi trả tiền trợ cấp tiền điện cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và gia đình ở vùng không có điện lưới trên địa bàn xã Mường Lý với tổng số tiền 240,9 triệu đồng.

Trong quá trình phát tiền cho người dân, Lặng chỉ chi trả cho người dân 9/15 bản với số tiền 81,840 triệu đồng. Còn lại số tiền 159,06 triệu đồng thì Lặng giữ lại tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Đến tháng 11/2020, khi có yêu cầu quyết toán hồ sơ thì Lặng lại giả mạo chữ ký, hồ sơ các hộ dân chưa được chi trả để quyết toán. Đến khi người dân chưa nhận được tiền phản ánh lên chính quyền địa phương thì Lặng với đi vay mượn tiền ở nhiều nơi để chi trả cho các hộ dân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị