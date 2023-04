Lầu Năm Góc gọi vụ rò rỉ tài liệu là cố ý, nghi phạm đối mặt hàng chục năm tù

“Vụ rò rỉ tài liệu là hành động tội phạm có chủ ý”, RIA Novosti dẫn lời ông Ryder nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 13/4.

Ông Ryder nói thêm, cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ rò rỉ tài liệu và thiệt hại tiềm ẩn từ những hành động này.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc lưu ý, ông “không có ý định thảo luận hoặc xác nhận thông tin mật do có thể liên quan đến an ninh quốc gia”, cũng như an ninh của nhân viên và các đồng minh của Mỹ.

Nghi phạm làm rò rỉ tài liệu Lầu Năm Góc đối mặt hàng chục năm tù

New York Times phân tích tuyên bố của người đứng đầu Bộ Tư pháp Merrick Garland cho hay, Jack Teixeira (21 tuổi), vệ binh không quân quốc gia đang đồn trú ở bang Massachusetts, nghi phạm làm rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc, có thể đối mặt hàng chục năm tù.

Theo đó, Teixeira có khả năng phải đối mặt với cáo buộc vi phạm luật gián điệp, quy định trách nhiệm pháp lý đối với việc “thu giữ, lưu trữ và chuyển giao trái phép các tài liệu mật liên quan đến quốc phòng Mỹ”.

Cũng theo New York Times, mỗi một tài liệu mật bị rò rỉ nghi phạm Teixeira phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm. Tuy nhiên, mức độ rò rỉ chính xác vẫn chưa được xác định.

