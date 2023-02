Lãi suất tiền gửi mới nhất tại 30 ngân hàng biến động ra sao?

Big 4 không có nhiều biến động Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại nhóm Big4 vẫn giữ nguyên ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ một số kỳ hạn tại Agribank và BIDV. Lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng tại Agribank là 5,6%, kỳ hạn 6 – 9 tháng là 6,3% (tăng nhẹ từ mức 6,10% hồi đầu tháng 2), kỳ hạn 12-18 tháng là 7,6%/năm. Tại Vietcombank, tiền gửi kỳ hạn 01-03 tháng có lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 6,5%/năm, lãi suất các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 7,4%/năm. So với đầu tháng 2, lãi suất các kỳ hạn của Vietcombank không thay đổi. BIDV và VietinBank có lãi suất huy động vượt trội hơn hẳn so với Agribank và Vietcombank. Hai ngân hàng này cùng niêm yết lãi suất 6% cho kỳ hạn 1-3 tháng. Kỳ hạn 6-9 tháng lãi suất lần lượt 7,9% và 7,8%, trong khi kỳ hạn 12 tháng là 8,2%/năm. Mức chênh lệch diễn ra ở kỳ hạn 18 tháng, tại BIDV là 7,8%/năm, còn tại VietinBank là 8,2%/năm. So với đầu tháng 2, lãi suất các kỳ hạn tại BIDV không thay đổi, ngoại trừ kỳ hạn 9 tháng giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm. Trong khi đó, lãi suất tại VietinBank không có sự điều chỉnh tại tất cả các kỳ hạn.